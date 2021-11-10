Политолог Александр Лазарев поразмышлял над тем, позволяет ли сегодняшняя ситуация в Польше влиять на Германию в частности и Европу в целом.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

По словам политолога, когда Украина была форпостом Европы, теперь так можно назвать Польшу. «Теперь она сдерживает поток беженцев», - подчеркивает он.

В то же время Лазарев задает вопрос о том, может ли Польша как-то шантажировать ЕС, поскольку 90% ее экспорта идет как раз таки на европейский рынок. «Да, у нее есть рычаги для шантажа Европы – но не только у нее. Поляки могут напугать Евросоюз тем, что пропустят несколько тысяч беженцев. А Евросоюз может сказать: знаете, у вас стандарты производства что-то не очень европейские», – объясняет гость программы.

Следовательно, констатирует он, вопрос скорее состоит в том, кто кого может шантажировать в этой ситуации. Сейчас же, говорит Лазарев, поляки скорее пробуют что-либо выторговать у европейских государств. В то же время он акцентирует внимание на том, что речь идет не столько о шантаже, сколько о попытках показать свою потребность. «Речь идет о необходимости не только для Европы, но и для Америки, с которой у Польши сейчас большие проблемы – ведь Дуда делал ставку на Трампа, и эта ставка провалилась», - подчеркивает политолог.

Попутно эксперт отмечает, что доступ к европейскому рынку – это одна из тех преференций, которые предоставили Польше в процессе евроинтеграции. «А Украине такая возможность даже не снится», - утверждает он. Кроме этого, говорит Лазарев, Польше и сегодня дают дотации для экономики, как и во время коронакризиса.

Как сообщала Politeka, Лазарев объяснил, какая связь существует между демократией и нынешней кризисной ситуацией с беженцами.

Также Politeka писала о том, что Жорин рассказал, что лично готов приобщиться к помощи Польши в ситуации с мигрантами.