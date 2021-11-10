Политолог Александр Лазарев пояснил, какая связь существует между демократией и нынешней кризисной ситуацией с беженцами, которая сложилась на границе между Польшей и Беларусью.

Свой комментарий эксперт дал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«В том, что происходит на белорусско-польской границе, виновата демократия. Речь идёт не о демократии в классическом понимании – как политической свободе и власти большинства при непротивлении меньшинства. Сейчас демократия используется как фасад для политики некоторых государств, которые до недавнего времени были единственным центром принятия решений. И я говорю о той демократии, которую они сеяли во всех других странах. Так было с Ираком, но стал ли он демократической страной? Это вопрос спорный. Стал ли Ирак богатой страной? Тут спорить не о чем – нет. Стал ли он привлекательным для инвесторов? Если нет, то почему – быть может, цель такая не стояла?», - спрашивает гость программы.

По его словам, это приводит к тому, что жители Ирака и других подобных государств ищут лучшей жизни, причём именно в тех странах, где рассказывают о демократии.

«Те же иракцы лишены достойной жизни в своей стране – и едут в Европу. Ехали бы и в Америку, но она далеко. Полякам не стоит удивляться этому, ведь их войска в составе сил НАТО тоже были в Ираке», - напоминает Александр Лазарев.

Как сообщает Politeka, ранее он заявлял, что цель неолиберализма состоит в уничтожении понятия общества.

Также Politeka сообщала, что, по словам Лазарева, в Украине нет государственной идеологии, но провластные структуры хотят иметь её.

https://youtu.be/VBbxBnf14VY