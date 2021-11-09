Лидер партии «Держава» Дмитрий Василец рассказал, к чему может привести вступление Украины в военно-политические блоки, а также заявил, что это может блокировать доступ верхушки власти к нашим вооруженным силам.

Об этом он написал в своей статье на официальном сайте партии «Держава» .

«Мизерный процент поддержки прекрасно осознают и в самом «Североатлантическом альянсе». С вероятностью в 200% НАТОвские структуры проводили анализ и социологические исследования в Украине на данную тему и поэтому не требуют от украинской власти проведения референдума, понимая заранее отрицательный результат», - отметил Василец.

По словам политика, предыдущей властью была поддержана реализация стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в западных политических блоках и теперь, согласно договору, Кабмин должен обеспечить реализацию, а президент – быть гарантом выполнения.

«Квалифицировать подобные изменения в Конституцию можно и нужно именно с точки зрения национального суверенитета Украины, размеры которого значительно уменьшает такая «законодательная база», - подчеркнул Василец.

По мнению эксперта, вступление в военно-политические блоки отдаляют украинскую армию от народа Украины.

«Не стоит также забывать, что включение Украины в НАТО приводит к блокированию доступа высшего политического руководства Украины к нашим вооруженным силам в критические моменты», - сказал Василец.

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