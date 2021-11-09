Об этом пишет сайт 112.

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Президент Украины Владимир Зеленский может ввести в стране режим чрезвычайного положения и запретить мешающую ему "Оппозиционную платформу - За жизнь". Об этом в комментарии изданию ФАН заявил политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества "Народная дипломатия" Евгений Валяев.

Эксперт напомнил, что Зеленский не стесняется открыто преследовать инакомыслящих - как политиков, так и СМИ.

"Он (Зеленский, - ред.) не стесняется преследовать политических оппонентов — перед нами пример Виктора Медведчука и Дмитрия Разумкова, — закрывать неугодные ему СМИ — "112 Украина", NewsOne и ZIK", - заявил Валяев.

В то же время политолог допустил, что президент, опасаясь окончательно потерять влияние на востоке страны, запретит "Оппозиционную платформу - За жизнь".

"Нельзя исключать сценария, при котором Зеленский объявит в стране режим чрезвычайного положения, полностью закроет границу с Россией, запретит мешающую ему набирать электоральные очки на востоке страны партию "Оппозиционная платформа — За жизнь", - добавил Валяев.