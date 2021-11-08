Политолог Михаил Чаплыга рассказал, как наличные банкноты, которые списываются Национальным банком без надлежащего учета, делают политиков и олигархов еще богаче.

Об этом он рассказал в программе «Суть событий» на канале Знай.ua.

Он рассказал, что в Украине, как и в других странах мира, периодически проводится утилизация старых, непригодных к обороту банкнот. Но по словам эксперта, Национальный банк вообще не ведет никакого учета списанных купюр, из-за чего открывается огромный поток финансирования теневой экономики.

«Это круговорот денег в природе: у кого они есть, тот их будет и дальше приумножать. А если у них, по сути, не ограниченный источник подобного кэша, то это можно делать сколько угодно и как угодно. Естественно, в любой нормальной стране подобный учет должен вестись, чтобы можно было с помощью аудита это установить», - объяснил Чаплыга.

Он напомнил, как после оккупации Крыма ходили слухи о том, что в Украине есть меченые крымские деньги, из-за чего украинцы искали якобы светящуюся полоску на купюрах разного номинала. Тогда, объяснил политолог, говорили, что эти пачки меченых денег принимать в Украине не будут, потому что они пропали в Крыму. По его словам, до сих пор никто не дал ответ, куда делись эти деньги.

«Насколько известно мне, россияне отдали эти деньги вместе с золотовалютным запасом. Некоторые люди стали настолько богаты, что их интеллект или разум не дает им понять, насколько они обогатились. Вспомните этот резкий скачок инфляции и курса», - говорит Чаплыга.

Как сообщала Politeka, Чаплыга рассмотрел вопрос о том, кому принадлежит государственный долг Украины.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга рассказал, является ли такое явление как оффшоры чем-то хорошим или чем-то плохим.