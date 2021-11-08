Глава партии «Держава» Дмитрий Василец заявил, что олигархи решили максимально поднять цены на энергоресурсы, чем и обворовывают украинцев, а также указал на то, что государство должно взять этот сектор под свой контроль.

Об этом он рассказал в программе «По делу» на канале «My.ua».

Как объясняет Василец, в Украине не будет нормальных цен на газ, если государство не перейдет в социалистическую экономику. Следовательно, говорит он, государство должно вернуть себе контроль над ценами, чтобы его формировал не рынок, а оно само. «Добыча украинского газа должна быть исключительно в руках государства и государство должно следить за этим процессом добычи и обновления технологий, чтобы цена добытого газа в Украине была приемлемой и избытки мы могли бы продавать», - подчеркивает политик.

В то же время, предупреждает он, олигархи и дальше будут поднимать цены максимально и обворовывать народ. К тому же, отмечает Василец, речь идет не только о людях, но и о предприятиях, которые, как бы то ни было, продолжают работать. «Есть такая пословица: «Нет такого преступления, которое не совершит капиталист ради 300% прибыли», – подчеркивает гость программы.

По его словам, люди нуждаются в защите от олигархов и в таком случае сегодня можно говорить об экономическом геноциде украинцев, на котором заработают олигархи. «Государство самоустраняется от ключевых проблем защиты населения Украины», – констатирует Василец.

Как сообщала Politeka, партия «Держава» предупредила, что с переходом на зеленую энергетику шахтеры останутся без работы.

Также Politeka писала, что Василец рассказал, что государство должно защищать украинский народ в вопросе тарифов.