Глава Комитета экономистов Андрей Новак заявил, что нужно изменить подход работы нашего правительства, а также рассказал, что данный подход Кабмина приводит к проблемам в энергетической сфере

Об этом он рассказал в программе «По делу» на канале «My.ua».

«Проблематика в энергетике накапливалась из года в год и от правительства к правительству. Сейчас у Украины нет классического правительства. В Украине есть акционерное общество с ограниченной ответственностью – Кабинет Министров Украины. И, как и у любого акционерного общества, у него одна цель – максимальная прибыль», - отметил Новак.

По мнению эксперта, главной целью Кабмина является получение прибыли на потребителях: на нас и промышленности. По словам экономиста, пока у нас Кабмин будет функционировать в таком формате, мы будем иметь такую ситуацию с тарифами, ценами и так далее.

«Кабинет Министров обслуживает интересы энергомонополистов, а не интересы граждан Украины и поэтому у нас такая ситуация: монополии снимают с нас максимальную цену, которую мы только можем выдержать. Необходимо менять подходы работы Кабмина», - подчеркнул Новак.

По словам эксперта, учитывая всю ситуацию, «Нафтогаз» в прошлом году оказался убыточным на 19 млрд гривен и, по мнению экономиста, если правительство продолжит свое функционирование с таким подходом, то мы и дальше будем иметь убытки в этих сферах.

«Без изменения базовых подходов работы правительства, экономической политики и энергетической политики, изменений существенных не будет – мы и дальше из года в год будем обсуждать одно и тоже, почему тарифы так высоки», - сказал Новак.

Как сообщала Politeka, Дмитрий Василец заявил, что государство отстранилось от промышленности.

Также Politeka публиковала слова Андрея Новака: Надо вырабатывать другую стратегию внутренней энергетической политики.