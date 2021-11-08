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У власти во главе с Владимиром Зеленским не получилось провести "блицкриг" против оппозиции, а репрессии против главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука вместо победы превратились для Офиса президента в серьезную проблему.

Об этом написал в своей колонке кандидат политических наук, политолог Сергей Годный.

"Решение Печерского суда заменить Виктору Медведчуку домашний арест на личное обязательство – это важный сигнал. В целом, это означает, что "блицкриг" Зеленского & Co против Медведчука провалился. Для нас эта история интересна еще и тем, что представляет собой хороший пример из области диалектики. А как гласит диалектика, каждое явление, дойдя до предела, превращается в свою противоположность", - отметил политолог.

По словам Годного, Офис президента во главе с Владимиром Зеленским планировал исключить Медведчука из политической жизни – вынудить уехать из страны или посадить в СИЗО – но "блицкриг" захлебнулся.

"Но "блицкриг" со старта забуксовал, потому что Медведчука не удалось запугать и он никуда не уехал. Да и никто из судей не рискнул без доказательств посадить лидера оппозиции за решетку. Как там говорил судья Вячеслав Пидпалый? "Нет такой категории (доказательств) как "честное слово" прокурора"! – напомнил эксперт.

"Блицкриг" — это дословно "молниеносная война", рассчитанная на достижение победы в кратчайшие сроки. А если "блицкриг" захлебнулся, то получается Великая Отечественная война и финал как у Гитлера", - провел параллели эксперт.

Вместе с тем Годный констатировал, что украинское общество так и не увидело доказательств, подтверждающих обвинения против Медведчука.

"Во-первых, украинцы так и не увидели доказательств. На заседании по первому обвинению о госизмене прокурорские зачитывали письмо униатского митрополита Андрея Шептицкого, в котором он прославлял "победоносную немецкую армию" в 1941 году. А на заседании по второму обвинению в госизмене прокуроры зачитывали какие-то распечатки с листов А4. Да-да, не смейтесь, зачитывали неведомо что и подавали это как доказательства. А раз нет доказательств, то в обществе крепнет убеждение, что все эти обвинения несправедливые", - сделал вывод политолог.

"Во-вторых, мы видим, что никто из судей не рискнул отправить лидера оппозиции в СИЗО без доказательств. Тем более что история бывшего судьи Николая Чауса всем показала, как может быть "мучительно больно" за соучастие в политических репрессиях. Напомню, что Чаус в 2015 году посадил в СИЗО одного из представителей "днепропетровского клана" и вот уже долгие годы страдает за это – и будет страдать до конца дней своих за беспредел. Короче, не нашлось ни одного желающего вступить в "Клуб самоубийц", - добавил он.

Резюмируя, Годный пришел к выводу, что репрессии против СМИ и Медведчука не принесли Зеленскому победу, а превратились в серьезную проблему для власти.

"Самое главное, чем дальше, тем активнее мировые СМИ обвиняют Зеленского в построении авторитарного режима и в качестве аргументов приводят и незаконный запрет телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, и блокаду сайта "Страна", и репрессии против Виктора Медведчука. Вот так, вместо "перемоги", репрессии против Медведчука превратились в серьезную проблему для Зеленского & Co. И самое опасное для "зеленых", что ситуация только ухудшается", - заключил кандидат политических наук, политолог Сергей Годный.