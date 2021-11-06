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То, что иностранцы сегодня влияют на украинскую судебную систему - это фактически механизм незаконного и преступного внешнего управления страной. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук по итогам заседания Печерского районного суда Киева.
В частности, у лидера оппозиции поинтересовались, о чем, по его мнению, свидетельствует недавнее заявление Верховного суда Украины о давлении со стороны Совета национальной безопасности и обороны.
"Вы знаете о действиях международных наблюдателей по поводу изменения в составе Высшей квалифицированной комиссии, Высшего совета правосудия, о введении туда международных наблюдателей и членов международных организаций иностранцев, которые будут принимать там решения. Не наши представители судебного корпуса, не наши представители нашей правоохранительной системы, а именно иностранцы будут принимать решения по поводу того является тот или инок человек, который претендует на звание судьи или при привлечении его к ответственности, может ли он дальше продолжать судебное действие. Это как называется? Это называется механизм внешнего управления, которые введен в Украине в целом - в вопросах и системе государственного устройства, - механизм незаконного преступного влияния на судебный корпус, на суд", - отметил политик.
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При этом Медведчук добавил, что если говорить о самой судебной власти, то сегодня в стране власть пошла по пути узурпации.
"Власть сегодня делает все, для того чтобы захватить и построить диктатуру. Свидетельством этого являются конкретные действия - не угрозы на словах, а конкретные действия", - подчеркнул он.
Медведчук отметил, что именно эти две составляющих уничтожают независимость украинского суда.
"С одной стороны идет внутреннее давление, административный ресурс Офиса президента и лично Зеленского, который вмешивается в судебную власть и пытается ее сделать ручной, а с другой стороны - механизм, который в рамках внешнего управления, введённого в стране, действует на ту же судебную власть", - сказал он и призвал задуматься, к чему мы придем, если судебная власть станет ручной.
Напомним, 26 октября Верховный суд заявил о давлении со стороны Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за слов его секретаря Алексея Данилова о том, что украинская судебная власть может быть "угрозой для Украины".
Ранее в интервью одному из украинских изданий секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "судебная корпорация со своими правилами и взаимоотношениями не менее опасна для Украины, чем олигархи".
Как сообщалось, 2 ноября, Печерский районный суд Киева назначил председателю политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь!" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личного обязательства, как и ходатайствовала прокуратура.
12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.
"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия", - подчеркнул Медведчук.
Ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявлял, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это, нарушая закон.
8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму Виктору Медведчуку. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.
Как сообщалось, по первому уголовному делу Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.