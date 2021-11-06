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То, что иностранцы сегодня влияют на украинскую судебную систему - это фактически механизм незаконного и преступного внешнего управления страной. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук по итогам заседания Печерского районного суда Киева.

В частности, у лидера оппозиции поинтересовались, о чем, по его мнению, свидетельствует недавнее заявление Верховного суда Украины о давлении со стороны Совета национальной безопасности и обороны.

"Вы знаете о действиях международных наблюдателей по поводу изменения в составе Высшей квалифицированной комиссии, Высшего совета правосудия, о введении туда международных наблюдателей и членов международных организаций иностранцев, которые будут принимать там решения. Не наши представители судебного корпуса, не наши представители нашей правоохранительной системы, а именно иностранцы будут принимать решения по поводу того является тот или инок человек, который претендует на звание судьи или при привлечении его к ответственности, может ли он дальше продолжать судебное действие. Это как называется? Это называется механизм внешнего управления, которые введен в Украине в целом - в вопросах и системе государственного устройства, - механизм незаконного преступного влияния на судебный корпус, на суд", - отметил политик.

При этом Медведчук добавил, что если говорить о самой судебной власти, то сегодня в стране власть пошла по пути узурпации.

"Власть сегодня делает все, для того чтобы захватить и построить диктатуру. Свидетельством этого являются конкретные действия - не угрозы на словах, а конкретные действия", - подчеркнул он.

Медведчук отметил, что именно эти две составляющих уничтожают независимость украинского суда.

"С одной стороны идет внутреннее давление, административный ресурс Офиса президента и лично Зеленского, который вмешивается в судебную власть и пытается ее сделать ручной, а с другой стороны - механизм, который в рамках внешнего управления, введённого в стране, действует на ту же судебную власть", - сказал он и призвал задуматься, к чему мы придем, если судебная власть станет ручной.

Напомним, 26 октября Верховный суд заявил о давлении со стороны Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за слов его секретаря Алексея Данилова о том, что украинская судебная власть может быть "угрозой для Украины".

Ранее в интервью одному из украинских изданий секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "судебная корпорация со своими правилами и взаимоотношениями не менее опасна для Украины, чем олигархи".

К слову, своими решениями и заявлениями СНБО осуществляет давление не только на суды, но и на неугодных для украинской власти политиков и средства массовой информации. Так, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций, введенных РНБО, против телеканалов " 112 Украина ", NewsOne и ZIK, а 20 февраля другим своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Позже, 20 августа были введены санкции СНБО против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний-издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".