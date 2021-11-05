Глава партии «Держава» Дмитрий Василец рассказал, что государство должно защищать украинский народ в вопросе тарифов, а также жестко регулировать игроков на рынках.
Об это он рассказал в программе «По делу» на канале «My.ua».
«Рынок пустили туда, где раньше было государство и если раньше государство жестко контролировало цену, то сейчас мы понимаем, что есть разные компании, у которых цель максимально заработать и зарабатывают они на гражданах Украины», - отметил Василец.
По словам эксперта, сейчас государство отстранилось от решения этих проблем, причем не только в отношении потребителей, а и промышленности в целом. По мнению Васильца, основным в государстве является именно промышленность и добавленная стоимость.
«Мы наблюдаем то, что государство отстранилось от промышленности и дало зелёный свет, чтобы игроки на рынке грабили наш народ и наши предприятия. Конечно, это приведет к уничтожению рабочих мест и обнищанию населения», - подчеркнул Василец.
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По мнению политика, капиталисты будут до конца обворовывать тех, кто не может себя защитить. По словам эксперта, мы будем наблюдать обнищание народа, пока государство не вступится и не возьмет под жесткий контроль регулирование тарифов и добычи.
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