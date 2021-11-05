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Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук является хорошим юристом и может в одиночку справиться с теме прокурорами, которые будут от него что-то требовать. Такое мнение в эфире одного из украинских телеканалов выразил журналист Дмитрий Гордон.

"Первое. Виктор Медведчук - блестящий юрист, который в состоянии один справиться с теми прокурорами, которые будут что-то требовать. Второе - происходит мощное давление Москвы на Украину, Москвы на Киев, и я думаю, что это давление имеет место быть услышанным со стороны нашей власти. Это всегда торги, да, это торги. Трут всегда до чего-то доторгуются. Русские своих не бросают в отличие от нас", - заявил Гордон.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

В связи с незаконными действиями власти журналисты обратились к Государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозы свободе информации в Украине, направили открытые письма Европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с Секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого, сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

Журналисты закрытых СМИ обратились с письмом к делегатам ПАСЕ, где рассказали о давлении власти на независимые медиа в Украине и попросили дать свою оценку. Поддержал их и Фонд защиты свободы слова в Украине, глава которого направила письмо президенту США Джо Байдену в связи с преследованием властью независимых медиа в Украине.

В понедельник, 27 сентября, стартовала очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, где работали журналисты "Першого Незалежного" и информировали ее участников о незаконных действиях украинских властей в отношении независимых медиа, таких как "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний", а также изданий "Страна.uа" и "Шарий.net". В рамках заседания ассамблеи журналисты передали сотням европейских политиков, в частности евродепутатам, делегатам ПАСЕ, работникам МИД, европейским политикам, министрам и чиновникам разных стран, письма, а также брошюры, где подробно рассказали о давлении на свободу слова в Украине.

Уже 12 октября в день саммита Украина – ЕС сотрудники независимых украинских медиа "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний" провели акцию с целью привлечь внимание гостей саммита к нарушению свободы слова в Украине.

На одной из локаций – Бориспольской трассе, по которой участники саммита ехали из аэропорта, – журналисты развернули плакаты с надписями на украинском и английском языках: "Перший Незалежний", "112 Украина", NewsOne, ZIK незаконно закрыты властями. Зеленский уничтожает свободу слова в Украине". У журналистов были заклеены рты. Также в этот день журналисты незаконно закрытых украинских медиа провели акцию под стенами Мариинского дворца и на других локациях, которые посетили гости саммита.

Медийщики, освещающие саммит G20 в Риме, выразили обеспокоенность ситуацией с цензурой в Украине и поддержали незаконно закрытые телеканалы "112 Украина", NEWSONE, ZIK, "Перший Незалежний" и интернет-издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

1 ноября журналисты незаконно закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также изданий "Страна.ua" и "Шарий.net" провели встречу с представителем посольства Германии Лукасом Бёмом. В ходе встречи представители медиа проинформировали о давлении украинской власти на свободу слова в стране, а также представили международное юридическое заключение группы французских юристов по обращению Фонда защиты свободы слова о незаконности закрытия украинских телеканалов "Перший Незалежний", "112 Украина", ZIK и NewsOne.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 114 853 материала, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.