Представители политической партии «Держава» потребовали предоставить рабочие места шахтерам, которым грозит потеря работы с переходом на зеленую энергетику.
Об этом они рассказали на своем официальном сайте.
Как отмечается на сайте, партия «Держава» выдвинула правительству и президенту Украины требование немедленно предоставить рабочие места шахтерским регионам, потому что работники могут потерять их. «Президент Украины на саммите «Большой 20-ки» повесил на Украину обязательства о переходе к зеленой энергетики и полном отказе от угля», - сообщается в публикации.
По мнению лидера партии Дмитрия Васильца, уже сегодня Украина должна иметь готовый план развития шахтерских регионов. «Дмитрий Василец также отметил, что самоустранение государства от проблемы безработицы в шахтерских регионах после полного отказа Украины от угля будет иметь серьезные социальные последствия», - подчеркнуто на сайте.
Также представители партии акцентируют внимание на том, что шахтеров нужно переквалифицировать и предоставить им высокотехнологичные рабочие места с достойной оплатой труда.
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Как сообщала Politeka, партия «Держава» под стенами Верховной Рады провела митинг за защиту прав человека.
Также Politeka писала о том, что изменение законодательства в зеленой энергетике Украины не должно спровоцировать новый кризис.