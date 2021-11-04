На фоне европейского газового кризиса решение Президента Украины Владимира Зеленского предоставить России дополнительные транзитные мощности по льготной ставке является правильным выбором, но Киев упустил слишком много времени, прежде чем сделать это предложение, считает народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом говорится в публикации популярного в Европе интернет-издания Today World News, пишет UW.

В материале уточняется, что Виктор Медведчук является председателем Политсовета крупнейшей оппозиционной партии страны, который в настоящее время находится под домашним арестом по сфальсифицированным властью обвинениям в государственной измене.

«Я думаю, это очень хорошо, что, наконец, Президент Зеленский и его окружение поняли, что у наших трубопроводов огромные возможности, – цитирует Медведчука Today World News. – Предложение увеличить прокачку по нашим трубопроводам на 50% абсолютно правильно, но оно запоздало».

Как считает лидер украинской оппозиции, пишет европейское медиа, поскольку «Северный поток – 2» уже завершен, предложение Зеленского перезрело.

«Сегодня Россия, похоже, заинтересована в запуске «Северного потока – 2», а не в увеличении объемов прокачки газа через транспортную систему Украины. Но мы должны договориться, и мы должны сделать предложение. Мы должны искать общие возможности для развития торгово-экономических отношений», – констатировал украинский политик.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук подвергается политическим репрессиям и уголовному преследованию со стороны власти за резкую критику непрофессионализма Президента Владимира Зеленского и его команды, а также за категорическое несогласие с тупиковым экономическим курсом действующей власти.

На данный момент Медведчук находится под следствием по двум уголовным производствам и обвиняется в государственной измене. В мае ему было предъявлено первое обвинение, а в октябре последовало новое подозрение.

Общаясь с журналистами после судебного заседания, которое состоялось 2 ноября, Виктор Медведчук, констатировал, что, к сожалению, говорить о торжестве закона и справедливости в Украине пока не приходится, потому что органы прокуратуры продолжают фальсифицировать уголовные дела, а суды находятся под давлением власти.