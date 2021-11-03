Представители политической партии «Держава» рассказали, что их однопартийцы приняли участие в митинге под ВР с целью защищать права украинцев и предъявить властям свои требования.

Об этом они рассказали на своем официальном сайте.

Как отмечается в публикации, за последние три года правительство не смогло принять ни одного решения, которое было бы в пользу народа. «Сегодня под стенами Верховной Рады прошел многотысячный митинг под лозунгом «За права Человека», – подчеркивается на сайте.

Следовательно, сказано в сообщении, протестующие выдвинули властям свои требования, среди которых - прекратить регулярные нарушения Конституции и ограничения прав украинцев на передвижение, труд и медицинское обслуживание. Здесь же добавляется, что лидер партии «Держава» Дмитрий Василец и дальше будет поддерживать профсоюзы в их развитии, чтобы права рабочих были защищены от незаконных увольнений и других нарушений, к которым прибегают работодатели.

Кроме того, добавляют представители партии «Держава», Василец призвал депутатов отказаться от своих должностей и назначить президенту досрочные выборы. «Также Дмитрий Василец подчеркнул, что власть даже инструмент в виде «санкций» от СНБО использует не для защиты народа, например чтобы зафиксировать цены на топливо или услуги ЖКХ, а в своих личных олигархических разборках», - рассказывается в публикации.

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