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К чему придет Украина, если ее судебная власть станет ручной?! Такой вопрос задал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук во время брифинга по итогам заседания Печерского районного суда Киева.
"С одной стороны идет внутреннее давление - административный ресурс Офиса президента и лично Зеленского, который вмешивается в судебную власть и пытается ее сделать ручной. С другой стороны - механизм, который в рамках внешнего управления, введённого в стране, действует на ту же судебную власть. Вот подумайте и сделайте вывод: к чему мы придем, если судебная власть станет ручной?!", - отметил политик.
При этом Медведчук подчеркнул, что под "ручной судебной властью" он имеет ввиду - подвластной команде президента Зеленского, или нашим так называемым "зарубежно-иностранным" партнерам.
Вопрос последовал после того, как у лидера оппозиции поинтересовались, о чем, по его мнению, свидетельствует недавнее заявление Верховного суда Украины о давлении со стороны Совета национальной безопасности и обороны.
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Как сообщалось, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук ранее заявил, что влияние на судовую систему власти и внешнего управления уничтожают независимость украинского суда.
Напомним, 26 октября Верховный суд заявил о давлении со стороны Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за слов его секретаря Алексея Данилова о том, что украинская судебная власть может быть "угрозой для Украины".
Ранее в интервью одному из украинских изданий секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "судебная корпорация со своими правилами и взаимоотношениями не менее опасна для Украины, чем олигархи".
12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.
"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия", - подчеркнул Медведчук.
Ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявлял, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это, нарушая закон.
8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму Виктору Медведчуку. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.
Как сообщалось, по первому уголовному делу Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.