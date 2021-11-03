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К чему придет Украина, если ее судебная власть станет ручной?! Такой вопрос задал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук во время брифинга по итогам заседания Печерского районного суда Киева.

"С одной стороны идет внутреннее давление - административный ресурс Офиса президента и лично Зеленского, который вмешивается в судебную власть и пытается ее сделать ручной. С другой стороны - механизм, который в рамках внешнего управления, введённого в стране, действует на ту же судебную власть. Вот подумайте и сделайте вывод: к чему мы придем, если судебная власть станет ручной?!", - отметил политик.

При этом Медведчук подчеркнул, что под "ручной судебной властью" он имеет ввиду - подвластной команде президента Зеленского, или нашим так называемым "зарубежно-иностранным" партнерам.

Вопрос последовал после того, как у лидера оппозиции поинтересовались, о чем, по его мнению, свидетельствует недавнее заявление Верховного суда Украины о давлении со стороны Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщалось, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук ранее заявил, что влияние на судовую систему власти и внешнего управления уничтожают независимость украинского суда.

Напомним, 26 октября Верховный суд заявил о давлении со стороны Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за слов его секретаря Алексея Данилова о том, что украинская судебная власть может быть "угрозой для Украины".

Ранее в интервью одному из украинских изданий секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "судебная корпорация со своими правилами и взаимоотношениями не менее опасна для Украины, чем олигархи".

К слову, своими решениями и заявлениями СНБО осуществляет давление не только на суды, но и на неугодных для украинской власти политиков и средства массовой информации. Так, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций, введенных РНБО, против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, а 20 февраля другим своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Позже, 20 августа были введены санкции СНБО против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний-издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Как сообщалось, 2 ноября, Печерский районный суд Киева назначил председателю политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь!" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личного обязательства , как и ходатайствовала прокуратура.