Об этом пишет индийский сайт Today Nation News, цитируя заявление председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, сообщает 112.ua.

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Он напомнил, что всегда выступал за то, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным и решать совместные проблемы.

"В первую очередь, а может в главную очередь, вопросы мира на Донбассе, потому что без России это сделать нельзя, и это знают во всем мире. Странно, почему этого до конца не осознает господин Зеленский. Поэтому вопросы мира, вопросы возвращения Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс, вопросы энергетического обеспечения, вопросы обеспечения нормального уровня жизни за счет развития экономики и условий жизни бытовых сегодня во многом зависят, в том числе, и от России. Поэтому надо садиться, надо разговаривать и надо договариваться. Это единственный рецепт. Он является, на мой взгляд, безальтернативным", - отметил Медведчук.

Напомним, ранее оппозиционный политик заявлял, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, потому что это также в интересах Украины.

Однако, по словам Медведчука, вопреки всему, действующая украинская власть всячески препятствует восстановлению экономических отношений между Украиной и Россией.