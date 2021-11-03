Промедление властей привело к тому, что тысячи людей ежедневно умирают от COVID-19. Такое мнение высказал народный депутат от фракции ОПЗЖ Александр Лукашев в эфире телеканала LIVE.

"Власти необходимо не только сделать хоть какие-то выводы из ситуации по пандемии, но и привлекать к ответственности виновных. Ведь неэффективность и промедление власти в своих решениях приводит к тому, что тысячи людей умирают. За сутки более 700 человек-это катастрофа! При этом огромные средства тратятся на строительство дорог, вместо того, чтобы решить проблемы с кислородными станциями и запасами кислорода", ‒ заявил Лукашев.

Также народный депутат уверен, что об ответственности нужно говорить уже сегодня, ведь из-за преступной бездеятельности определенных чиновников ежеминутно мы теряем людей.

"Бездействие определенных чиновников и власти в целом является преступным. Власти хватает голосов в парламенте, она способна когда уволить и назначить кого нужно, а также принять все необходимые решения. Но этого не делается. Вместо этого они доуправлялись до того, что у нас зашкаливает статистика смертности, а проблемы с кислородом до сих пор не решены!» ‒ рассказал нардеп.

Кроме этого, парламентарий подчеркнул, что именно власть виновата в низких темпах вакцинации в Украине, ведь она подорвала собственный авторитет у общества.

"Провал власти в подготовке к осенней волне пандемии является одной из причин нежелания украинцев следовать призывам министра и других чиновников вакцинироваться. Преступное бездействие власти уничтожило ее собственный авторитет в глазах населения», ‒ резюмировал Александр Лукашев.