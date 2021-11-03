В Украине сложилась катастрофическая ситуация с кислородом, таким необходимым для поддержания жизнедеятельности людей, больных коронавирусом. Однако власть об этом, похоже, «нет, не слышала», и продолжает нас убеждать в том, что благодаря активному процессу вакцинации населения количество заболевших COVID-19 уже снижается.

Но это то, что видит (или хочет видеть) власть. На самом же деле ситуация плачевная, особенно в Одессе и области. Поэтому пока высокопоставленные чиновники в своих теплых кабинетах рисуют нам статистику, представители оппозиции помогают медикам бороться за жизни людей.

Так, народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Вадим Рабинович передал в Одесскую городскую инфекционную больницу десятки тонн жизненно необходимого для ковидных больных кислорода.

«Я возглавляю Одесскую областную организацию «ОПЗЖ» и чувствую обязанность помогать одесситам. Чем могу. Сегодня я завез 7 тонн кислорода, которые приобрел за свой счет. Кислород передан городской инфекционной больнице. Вечером завезем еще 7 тонн, утром – еще 6 тонн. Итого удалось достать 20 тонн! Но где власть?!» – написал политик на своей странице в социальной сети Facebook.

Сопредседатель ОПЗЖ возмущен бездействием власти и ее порой абсолютно неадекватными решениями, как то закрыть на плановый ремонт заводы по производству кислорода.

«В стране – катастрофа с кислородом! А эти паразиты (власть – ред.) продолжают экспериментировать над народом!..», – возмутился Вадим Рабинович.