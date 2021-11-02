Политолог Михаил Чаплыга объяснил, что НБУ является ключевым институтом для развития Украины, но сейчас он отмежевался и от государства, и от общественности.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению Чаплыги, НБУ следовало бы национализировать, но в Украине был принят закон, согласно которому НБУ отмежевывается и от государства, и от правительства, и от граждан вообще. «Вы помните, как международные аферисты требовали усиливать независимость наблюдательных советов? А в случае с НБУ они требовали отвязать НБУ от правительства», – подчеркивает эксперт.

В частности, говорит он, Национальный банк Украины больше не отвечает за осуществление общегосударственной программы социального и экономического развития. В свою очередь, добавляет Чаплыга, украинское правительство отдало НБУ вместе с его резервами в управление других влиятельных сил.

Тем не менее, уверен политолог, можно забыть о развитии Украины, если правительство не кооперирует с НБУ. «Это логично: у вас есть бухгалтерия и производственный отдел – производственный отдел не может существовать без бухгалтерии и наоборот, а в Украине может!», - объясняет он.

Как сообщала Politeka, Чаплыга рассмотрел вопрос о том, кому принадлежит государственный долг Украины.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга рассказал, является ли такое явление как оффшоры чем-то хорошим или чем-то плохим.