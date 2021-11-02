Заявив о необходимости поменять форму правления в Украине с парламентско-президентской на «жесткую президентскую республику», секретарь СНБО Алексей Данилов в очередной раз попытался банально выслужиться перед главой государства и продемонстрировал полную некомпетентность в этом вопросе. Такое мнение высказал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчукна брифинге послезаседания Печерского районного судагорода Киева, который назначилему меру пресечения в виде личного обязательства.



Сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

«Очень сложно комментировать этого человека. Думаю, он (Данилов. – Ред.)вряд ли понимает, о чем говорит, и вообще не понимает, о чем идет речь. Это я интеллигентно выразился, ‒ сказал политик, отвечая на вопрос журналиста. ‒ А вообще, подобные заявления… Есть такое высказывание "лизнуть кого-то" или "лизнуть что-то у кого-то". Вот примерно таким образом это и выглядит».

По словам Виктора Медведчука, подобные заявления абсурдны после того, как Украина, в прошлом президентско-парламентская республика, вследствие реформы получила парламентско-президентскую форму правления. А должна была и вовсе стать парламентской республикой. Что, кстати, поддерживают большинство политических сил страны, в том числе оппозиционных.

«Парламентская форма правления является наиболее эффективной с точки зрения возможностей государственного устройства, процессов демократизации и построения правового государства, а также с учетом геополитического положения Украины и ментальности украинского народа, ‒ уверен оппозиционный политик. ‒ Если мы действительно хотим выполнить статью 1 Конституции, где записано, что Украина является независимой, демократической и правовой».

По мнению Виктора Медведчука, в этом случае «гениальные» умозаключения Алексея Данилова о необходимости укрепить президентскую вертикаль власти являются не чем иным, как желанием выслужиться перед своим «начальником» по принципу«чтобы у моего начальника было все, тогда и мне кое-что перепадет». Причем это совершенно расходится с интересами самой Украины и украинского народа.

«Где тут интересы украинского народа, интересы украинского государства? Как специалист я могу сказать– нигде. Поэтому такие попытки захватить власть называются не иначе как установление диктатуры и узурпация власти», ‒ заключил он.