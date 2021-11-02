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Президент Зеленский впервые с момента избрания на пост возглавил антирейтинг украинских политиков. По данным Центра Разумкова, 31,9% избирателей ни при каких обстоятельствах не отдали бы голоса за Зеленского. В сравнении с июльскими данными группы "Рейтинг" антирейтинг президента вырос на 8%! За это время Зеленский пытался переломить печальную для себя тенденцию путем политического преследования лидера оппозиции Виктора Медведчука. Но ни два придуманных уголовных дела, ни закрытие трех оппозиционных каналов не помогли Зеленскому.

Параллельно с ростом антирейтинга падает поддержка Зеленского. Соцопрос КМИС за 15-18 октября показал, что рейтинг президента за месяц обвалился сразу на 9% - с 33,3% до 24,7%. Офшорный скандал и незаконное преследование Медведчука по новому делу стали причиной этого падения.

Это закономерный итог половины срока правления Зеленского. Никаких подвижек в вопросе мира на Донбассе у власти нет. Дошло до того, что непризнанные республики прямым текстом заявляют, что уж лучше бы Зеленский назначил в ТКГ Медведчука, поскольку от "зеленых" переговорщиков совершенно никакого толку. Провалил Зеленский и борьбу с коррупцией. Окружение гаранта наживается на дерибане "ковидного фонда", "Большом строительстве", разграблении госпредприятий. Об этом уже пишут даже американские СМИ. Совершенно неудачной получилась борьба украинской власти с ковидом. Вакцинация в стране началась с большим опозданием и рядом скандалов. Это при том, что Медведчук договорился о производстве российской вакцины в Украине, которой бы хватило нашим гражданам, и последствия эпидемии могли быть намного мягче. Зато что при Зеленском растет – это тарифы. Не зарплаты и пенсии, а тарифы и цены. В Украине не хватает газа и угля, а скоро не будет хватать и электроэнергии. Россия отказалась вести дела с Зеленским и его командой.

На все эти проблемы Зеленский предлагает украинцам закрыть глаза. Он закрывает телеканалы – чтобы не смели озвучивать народное недовольство действиями власти, показывать пьяные ДТП с участием депутатов Зеленского и многие другие скандалы этой власти. Чтобы прикрыть офшорный скандал, в эпицентре которого оказался Зеленский, власть на коленке сфабриковала очередное уголовное дело против Медведчука. Как видим, это совершенно не помогло.

На этом фоне Медведчук, против которого направлен кулак репрессий, пребывая под домашним арестом, продолжает приносить пользы стране больше, чем Зеленский со всей полнотой власти. Сегодня только Медведчук способен договориться с Россией о поставке газа и угля в Украину, в чем мы остро нуждаемся. Только с Медведчуком будет работать ОРДЛО по освобождении удерживаемых лиц. Дошло до того, что Зеленский публично признает: Медведчук был прав, когда предлагал создать газовый консорциум. Осталось дождаться, когда Зе-президент признает, что мирный план Медведчука по Донбассу очень даже хорош. А к этому все идет.