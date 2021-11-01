Политолог Михаил Чаплыга рассказал, является ли такое явление как офшоры чем-то хорошим, или чем-то плохим, и как бы в Америке отнеслись к тому, что люди минимизируют налоги через офшоры.

Об этом он сказал в программе “Суть событий” с Любовью Завальнюк на канале "Знай.ua".

“Касательно офшоров, хорошо это или плохо. В США есть такое понятие как минимизация налогов. Есть налоговые консультанты, они помогают вам минимизировать налоги, но легально. То есть вы не хотите платить. Это вечная игра, государство пытается вас ограбить, а вы пытаетесь противостоять этому всему, и что-то не заплатить. Но как это делается, там говорят, например, если у вас дети пошли учиться и вы заплатили за учебу, вы можете с этого не платить налог. Мотивирует, да?”, - сказал Михаил Чаплыга.

Он отметил, что также в США можно минимизировать налоги, если человек делает что-то социально полезное.

“Но если вы наскирдовали немного денег, где-то заработали и у вас ваша фирма вся в долгах как шелках, просто оборванец, а ваш же торговый дом на Виргинских Британских островах — два калеки, 10 ФОП-ов, и у него миллиарды какие-то, то, наверное, в США вы бы долго не смогли рассказывать историю о том, какие вы оборванные… Я представляю себе эту картину, если бы вышел Аль Капоне и его адвокат, и, глядя в глаза американской Фемиде, сказал: “А что тут такого, я же минимизировал налоги. Ну через офшоры. А что тут такого?”, - добавил Чаплыга.

Как сообщала Politeka, Михаил Чаплыга заявил, что нам внушают, что мы все страна преступников.

Также Politeka сообщала, что Светлана Кушнир отметила о последствиях офшорного скандала в Чили, что там начата процедура импичмента.



