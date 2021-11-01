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Председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука необходимо вернуть в переговоры по гуманитарным вопросам, потому что только он мог добиваться взаимовыгодных результатов и вести конструктивный диалог, заявил полномочный представитель России в Контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

"Нынешние украинские представители окончательно завели переговоры по всему гуманитарному треку, в том числе по открытию новых КПВВ и обмену удерживаемых лиц, в полный тупик", – считает Грызлов.

Также российский полпред назвал заседание контактной группы, которое прошло 27 октября, одним из самых сложных, пишет агентство ТАСС. По мнению Грызлова, именно на Киеве лежит ответственность за обострение ситуации в Донбассе. Украинцы одновременно публикуют противоречащие друг другу сообщения, устраивают провокационные обстрелы и меняют расположение своих войск. Даже на вопрос о Bayraktar представители Киева не смогли дать четкий ответ.

"В ходе обсуждения украинские представители сначала пытались уйти от ответа, затем подтверждали факт задействования БПЛА в Донбассе и наличие соответствующего приказа главнокомандующего Вооруженными силами Украины", – добавил Борис Грызлов.

Напомним, 26 октября Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал кадры первого применения Bayraktar в Донбассе. Дрон сбросил бомбу на гаубицу Д-30.