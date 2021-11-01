Что касается общения с журналистами, то представители СМИ часто рассказывали о том, что с Аллой Пугачевой было непросто договориться об интервью

Не секрет, что одна и самых знаменитых представительниц российской эстрады Алла Пугачева обладает не только яркой внешностью, но и достаточно сложным характером.

По слухам, она с легкостью «перекрывала» путь на эстраду своим обидчикам и тем, кто рискнул попасть к ней в немилость или чем-то ее обидел. Долгое время одной из самых главных конкуренток Аллы Борисовны называли легендарную украинскую исполнительницу Софию Ротару. Но сами артистки на публике всегда старались изображать дружелюбное отношение друг к другу, пишет Hyser

Что касается общения с журналистами, то представители СМИ часто рассказывали о том, что с певицей было непросто договориться об интервью. Например, на днях в сети были опубликованы воспоминания журналистки, которая должна была побеседовать с Аллой Пугачевой на тему «золотой» коллекции дисков. "Главред поручил мне взять интервью у Пугачевой. Инфоповод - Золотая коллекция дисков. Я перестала есть и спать" - поделилась работница масс-медиа. Она трясущимися руками набирала телефонный номер Примадонны и не верила, что ей посчастливилось общаться с эстрадной звездой.

По ее словам, сначала звезда переносила встречу или отказывалась беседовать под предлогом тотальной занятости, а потом ошарашила ответом о том, что дала интервью другому изданию. "А, коллекция? Так я уже вчера всё сказала по этому поводу «Московскому комсомольцу» и мне больше нечего добавить»😂"- пояснила нынешняя супруга Максима Галкина. Кстати, после этого несостоявшегося интервью журналистка испытала разочарование и облегчение одновременно.