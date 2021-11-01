Политолог, правозащитник, общественный деятель, политический аналитик и блогер Михаил Чаплыга рассмотрел вопрос о том, кому принадлежит государственный долг Украины.
Своё мнение он изложил в программе «Суть событий» на канале «Знай.ua».
«Кому принадлежит государственный долг Украины и как сделать его частным? Товарищи с Виргинских островов теперь уже могут напрямую покупать облигации Минфина, причём напрямую. Деньги, конечно, лежат на Виргинских островах, но что c ними там делать – акул кормить? И эти деньги под видом иностранного частного капитала, потому что депутаты уже проголосовали. Депутатам тоже нужно раздать на округа по два миллиона долларов. А напрямую эти деньги из бюджета перечислить тоже нельзя. Зато сам депутат может похвастать: это я построил на округе детскую площадку. Но товарищи из Министерства финансов говорят, что на эти площадки денег в бюджете нет. Тогда мы открываем государственный бюджет на следующий год, и обнаруживаем, что практически вся его доходная часть – это внешние заимствования», - подчёркивает гость программы.
По его словам, это единственный выход, когда очень хочется есть, но не на что.
«Наше государство получает в долг те же оффшорные деньги. То есть, по сути, свои же», - говорит Михаил Чаплыга.
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Как сообщает Politeka, ранее он утверждал, что на самом деле падения рейтинга «Слуги народа» не было.
Также Politeka сообщала, что, по мнению Чаплыги, власть намеренно внушает украинцам мысль о том, что они преступники.