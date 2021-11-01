Политолог, правозащитник, общественный деятель, политический аналитик и блогер Михаил Чаплыга рассмотрел вопрос о том, кому принадлежит государственный долг Украины.

Своё мнение он изложил в программе «Суть событий» на канале «Знай.ua».

«Кому принадлежит государственный долг Украины и как сделать его частным? Товарищи с Виргинских островов теперь уже могут напрямую покупать облигации Минфина, причём напрямую. Деньги, конечно, лежат на Виргинских островах, но что c ними там делать – акул кормить? И эти деньги под видом иностранного частного капитала, потому что депутаты уже проголосовали. Депутатам тоже нужно раздать на округа по два миллиона долларов. А напрямую эти деньги из бюджета перечислить тоже нельзя. Зато сам депутат может похвастать: это я построил на округе детскую площадку. Но товарищи из Министерства финансов говорят, что на эти площадки денег в бюджете нет. Тогда мы открываем государственный бюджет на следующий год, и обнаруживаем, что практически вся его доходная часть – это внешние заимствования», - подчёркивает гость программы.

По его словам, это единственный выход, когда очень хочется есть, но не на что.

«Наше государство получает в долг те же оффшорные деньги. То есть, по сути, свои же», - говорит Михаил Чаплыга.

Как сообщает Politeka, ранее он утверждал, что на самом деле падения рейтинга «Слуги народа» не было.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Чаплыги, власть намеренно внушает украинцам мысль о том, что они преступники.



