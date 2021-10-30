Об этом пишет в своем блоге на сайте 112 журналист Владимир Скачко.

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В конце октября в Украине вновь обострилась борьба за Россию между президентом Владимиром Зеленским и Виктором Медведчуком, главой политсовета партии "Оппоплатформа – За жизнь" (ОПЗЖ), которого сам Зеленский определил в свои главные враги.

Причем не секрет, что Зеленский преследует Медведчука, чтобы вытеснить его, "кума Путина", с российского переговорного направления и застолбить это дело за собой. В окружении Зеленского не зря же так пробивают идею личной встречи президентов Украины и России — Зеленскому кажется, что для полной легитимности и самоутверждения на международной арене ему не хватает только путинского "благословения". А Путин не считает нужным встречаться с Зеленским, так как не видит тем для переговоров.

И эта верхушечная нестыковка, по общему мнению, уже вредит обеим странам, но в большей степени, конечно же, Украине.

И вот 22 октября Зеленский в интервью агентству Bloomberg заявил, что Украина готова предоставить "Газпрому" скидку на транзит природного газа в Европу, чтобы увеличить объем поставок и ослабить энергетический кризис в регионе.

"Украина предлагает эти дополнительные возможности для всех стран — потенциальных транзитеров. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но и у "Газпрома" есть дополнительные мощности. Учитывая текущий тариф, скидка составит, как я предполагаю, 50%", — сказал он.

Более того, он добавил, что скидка возможна уже сейчас на весь дополнительный объем газа, транзитируемый сверх обусловленных контрактом 40 млрд кубов.

И тем самым президент Украины фактически согласился с тем, что ранее говорил его российский визави Владимир Путин, когда заверял всех, что продление транзитного договора с Украиной вполне возможно и после 2024 года, если та предложит выгодные коммерческие условия. Снижение цены на транзит — одно из таких условий.

И вот прижатый к стенке надвигающимся энергетическим коллапсом в преддверии холодной зимы Зеленский как бы согласился. И сразу же попал под критику сидящего под домашним арестом Медведчука, которая свелась к одному: "поздно, Вова, пить боржоми".

По мнению лидера ОПЗЖ, предложение Зеленского о росте прокачки газа является правильным, но, скорее всего, бессмысленным, потому что запоздалым.

"Здесь вопрос заключается в том, что кому он это предлагает? Если он предлагает европейцам, то европейцы этого сделать не могут; если он это предлагает россиянам, то россияне должны на это согласиться, а согласятся или нет — я не знаю… Это предложение является запоздалым, поэтому, на мой взгляд, оно является недоговороспособным, так как сегодня Россия, видимо, заинтересована в запуске "Северного потока - 2", а не увеличением прокачки через ГТС Украины. Но договариваться надо, предлагать надо, надо сегодня искать общие возможности для развития торгово-экономических отношений", — сказал Медведчук в интервью украинскому телеканалу "Перший Незалежний".

Однако взамен он снова предложил не ограничиваться газом, а восстанавливать украино-российские экономические и торговые отношения по всему спектру.

"Восстановление торгово-экономических отношений с Россией — это сегодня главный фактор, который может повлиять на развитие Украины… И энергетический кризис, а это кризис сегодня не только поставок газа, стоимости газа, роста жилищно-коммунальных тарифов, это еще и уголь, которого нет, это еще и электроэнергия, которой недостаточно. Это все то, что может быть компенсировано, или все, что может быть устранено за счет именно восстановления торгово-экономических отношений с Россией", — сказал политик.

А дальше Медведчук обвинил Зеленского в дешевом, беспощадном, но тоже бессмысленном пиаре. То есть сделал то, что больше всего любит делать актерствующий президент Украины, но всячески скрывает и ненавидит всех, кто его разоблачает. А Медведчук ударил, что называется, по больному: "В планах этой власти, которую возглавляет господин Зеленский, таких прожектов или реальных проектов (восстановления отношений с Россией, — Авт.) не существует. Ну, а предложение ради пиара... Ну что ж, надо попробовать это сделать реальностью. Будет ли это выгодно Украине? Безусловно, будет выгодно Украине. Но сможет ли он договориться, остается вопросом".

Вопрос действительно остается и зависает в воздухе. И касается он главной двусторонней проблемы — политического доверия друг к другу и взаимоотношений в самой правящей украинской элите, и двух президентов - Украины и России, и двух элит, правящих в двух странах.

И если речь идет об отношения между Зеленским и Медведчуком, то доверия тут нет совсем. Президент Украины не просто не доверяет лидеру одной из оппозиционных партий, но и боится его, видит в нем главного, более умного и более успешного конкурента и желает избавиться от него любыми способами. В том числе в высшей степени безнравственными.

Буквально на днях вспыхнул и угас вполне циничный и фарисейский скандал, связанный с тайными планами Офиса президента и, надо понимать, самого Зеленского отправить Медведчука в Россию, обменяв его в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной, самопровозглашенными ЛДНР на Донбассе и Россией. Зеленский решил разыграть из себе твердого конституционалиста-законника и сказал, что с радостью обменял бы Медведчука, если бы у того было российское гражданство, а раз нет, то Конституция, мол, запрещает торговать гражданами Украины.