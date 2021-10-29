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Глава СНБО Алексей Данилов в очередной раз выставил себя на всеобщее посмешище, сначала обвинив лидера оппозиции Виктора Медведчука в мифической связи с сетью АЗС "Глуско", а затем официально опровергнув свои же собственные слова.

Он заявил, что "у нас нет документов, что "Глуско" напрямую аффилирована с Медведчуком". То есть, получается, что сеть АЗС силовики "кошмарили" просто так, пытаясь найти то, чего в природе просто не существует.

Ничуть не удивлюсь, если в ближайшее время Данилов, не краснея, признается, что "ПрикарпатЗападтранс", который тоже подвергся жесточайшим наездам силовиков, будучи самым выгодным путем поставок дизеля в Украину, тоже никоим образом не связан с оппозиционным политиком. А в дальнейшем тот же глава СНБО и вовсе официально заявит, что поставки угля, в которых обвиняют Медведчука, тоже были осуществлены законным способом.

О чем это говорит? О том, что "страшный и всесильный" карательный орган - СНБО - на поверку оказался сборищем маргиналов, неспособных даже как следует проверить факты, перед тем как устраивать шоу с "громкими разоблачениями" и показательные порки в виде санкций. А в финале опозориться не только на всю Украину, но и на весь мир.

А еще это в очередной раз доказывает, что Медведчук, как признали украинцы, был во всем прав. Прав, когда говорил о необходимости создания газового консорциума (что, кстати, признал и глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон). И мы бы не замерзали всей страной, с ужасом ожидая платежек за коммуналку. Оппозиционный политик был прав, настаивая на разработанном им мирном плане по Донбассу, одобренном во всем мире. И люди на востоке страны спали бы уже под мирным небом. А четыре украинки, которые из-за отказа нашей власти продолжают сидеть за решеткой в ОРДЛО, давно были бы дома. Как и тысячи других наших сограждан.

А еще Медведчук был прав в вопросе сохранения взаимовыгодных добрососедских отношений с Россией. Ведь именно так поступают зрелые руководители ведущих стран: поддерживают со всеми отношения, основанные на взаимовыгодном сотрудничестве, без голословного шапкозакидательства. И в итоге их народы живут хорошо и дружно. Будь у нас адекватное руководство страны - мы бы не платили за газ по 1000 долларов, а всего лишь 175 долларов - о чем, кстати, договорился Медведчук.

Зеленскому вместо войны с Медведчуком, будь он не таким самоуверенным глупцом, давно бы взял на вооружение все наработки оппозиционного политика, внедряя их на благо своего же народа. Например, как в вопросе скидки на транзит газа через Украину.

Но Зеленский ртом Данилова продолжает признаваться всему миру в собственной недалекости и некомпетентности. И в этой ситуации главе СНБО могу лишь посочувствовать. Отслужив свой срок, он будет пущен в утиль за ненадобностью. Если, конечно, в нем не проснется совесть и он не уйдет из-за своего вранья сам.

Игорь Смолов