Сегодня Краматорский городской суд Донецкой области признал незаконным принятое специальными органами ГБР постановление о прекращении уголовного преследования должностных лиц ЦИК, а также Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций.

Как сообщается на официальном сайте ОПЗЖ, это означает, что указанные должностные лица, которые запретили проводить выборы на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, лишив тем самым более 500 тысяч граждан права участвовать в формировании органов местного самоуправления в октябре 2020 года, совершили уголовное правонарушение и должны быть привлечены к ответственности. Об этом сообщил народный депутат от партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Василий Нимченко.

«Антинародным чиновникам и сподвижникам узурпации власти главой государства не удалось спрятаться под крышей следственных и прокурорских органов, попытавшихся прекратить уголовное преследование за совершение ряда умышленных должностных преступлений с целью недопущения непосредственно формирования местных органов власти членами территориальных громад (районов Донецкой и Луганской областей)», ‒ подчеркнул Нимченко, добавив, что торжества справедливости добилась именно «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», подавшая жалобу на незаконное постановление ГБР.

Как отметил нардеп, Краматорский городской суд Донецкой области признал доказанным, что специальными органами ГБР (надо полагать, не без участия Офиса генерального прокурора) 8 сентября 2021 года было принято незаконное постановление о прекращении уголовного преследования должностных лиц за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Украины, а именно: ст. 109 (действия, направленные на захват государственной власти), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права). То есть речь идет о совершении должностными лицами действий, которые находятся в прямой причинной связи с запретом территориальным громадам указанных областей участвовать в формировании органов самоуправления в октябре 2020 года.

«Печально то, что организаторами этих деяний, направленных против естественных прав граждан на управление государственными делами и участие в формировании органов местного самоуправления, стали чиновники высокого уровня – члены ЦИК и военно-гражданских администраций. Не желая отдавать власть в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, они прибегли к умышленным координируемым действиям по надуманным мотивам и, по сути, к сфабрикованным доказательствам, чтобы принять постановление ЦИК от 8 августа 2020 года № 161 «О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года». Такие действия привели к тому, что более 500 тысяч избирателей и членов их семей были лишены возможности реализовать свое естественное конституционное право на свободное волеизъявление и свое представительство в органах управления как учредителей власти», ‒ подчеркнул Василий Нимченко.

Нардеп убежден, что таким образом чиновники военно-гражданских администраций стремились не допустить формирования органов самоуправления в Донецкой и Луганской областях и передачи властных полномочий территориальным громадам. И делалось это, похоже, с одной целью ‒ чтобы и дальше на свое усмотрение распоряжаться финансовыми потоками территориальных громад, политическими, социальными и экономическими правами граждан.

«Особую тревогу в данном случае вызывает позиция ЦИК, ведь комиссия фактически отказалась от выполнения своей основной функции ‒ защиты избирательных прав и свобод граждан. Зная, что власть не пользуется поддержкой в этом регионе и вряд ли ее представители победят на выборах, члены ЦИК, в сговоре с должностными лицами военно-гражданских администраций, прибегли к унормированию через принятое постановление ЦИК № 161 управления территориями в данных регионах на правах преторов, а сами территории регионов, по сути, превратили в колонии», ‒ заявил Нимченко.

А ведь членам ЦИК должно быть известно, что в силу ст. 64 Конституции Украины конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, в том числе в сфере избирательных прав, за исключением случаев введения военного и чрезвычайного положения. Преднамеренное игнорирование этих предписаний Основного Закона находится в прямой причинной связи с совершением противоправных, уголовно наказуемых действий, отметил парламентарий.

«В данном случае торжество справедливости должно стать индикатором содержания и направленности деятельности государства, его органов по защите чести и достоинства человека, всего украинского народа как суверена и единственного источника власти в Украине. ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ‒ ЗА ЖИЗНЬ отстаивает объективность и всесторонность проведения досудебного следствия, требуя гражданского и общественного контроля, поскольку речь идет о попрании избирательного права и интересов более 500 тысяч избирателей и членов их семей», ‒ подытожил Василий Нимченко.



