28 октября председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук поздравил украинцев с 77-й годовщиной освобождения Украины от фашистских захватчиков.



Сообщает сайт ОПЗЖ.

«Мы свято чтим подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне. Невзирая на попытки власти переписать историю, несмотря на ставшую элементом государственной политики в современной Украине героизацию воевавших на стороне нацистов, мы обещаем хранить историческую память украинского народа. Исчитаем своим священным долгом защитить ее от посягательств тех, кто пытается исказить историческую правду», ‒ написал в своем поздравлении политик.

Медведчук напомнил, что подвиг поколения победителей неоценим ‒ и тех, кто ковал победу в тылу, и тех, кто рисковал жизнью на передовой, и тех, кто позже восстанавливал разрушенные во время ожесточенных боев города, из руин отстраивал страну. Трагические события тех далеких дней, по его словам, остаются одной из самых героических страниц в истории Украины.

«28 октября ‒ это дата, которая стала для всех украинцев символом гордости, мужества и отваги. Наш народ заплатил очень высокую цену за победу над фашистскими захватчиками. И сегодня, в этот памятный день, сердца миллионов украинских граждан переполняют гордость и чувство благодарности, ‒ отметил Виктор Медведчук. ‒ Низкий поклон ветеранам за мирное небо над головой и за счастье жить в свободной стране! Вечная память павшим за Великую Победу, чей подвиг навсегда останется в наших сердцах!»