Дипломат и эксперт по геополитике Вадим Трюхан рассказал, кто виноват в том, что Украина слабая, и когда наступит критический период, чтобы это исправить.

Об этом он сказал в эфире программы “Толковый разговор” с Алексеем Толкачевым.

"Мы слабы. А кто виноват? Американцы? Россияне? Нет. Даже не россияне. Война как правило выступает катализатором определенных процессов. Революций, каких-то ноу-хау в экономике, сознании. Она приводит к созданию более прочной нации... У нас, к сожалению, эти шансы, которые открывались в 2014-2015 годах, когда мы видели бум в создании добровольческих батальонов, в волонтерском движении... Оно не переродилось в то, чтобы Украина стала сильной. Чтобы в Украине появились ответственные политические элиты", - сказал Вадим Трюхан.

Он отметил, что в этом и заключается слабость Украины, а не в том, что у нее низкий ВВП.

"Сейчас мы видим, что начинают рождаться новые политические идеи, можно их назвать проектами. Новые политические команды формируются, рейтинги меняются... Мне кажется, что для нас вторая часть президентства Зеленского – это критический период. Мы можем, к сожалению, потерять государственность, и то надолго. Есть такая угроза, и она сейчас больше, чем в 2014 году... У нас огромное разочарование людей. Усталость людей. Даже не от этого состояния ни войны, ни мира, а от того, что нет прогресса в вопросах уровня жизни", - добавил Трюхан.

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