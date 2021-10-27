Во Сенате Франции снова поднималась тема Украины, в частности шла речь о давлении на СМИ и уголовном преследовании председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Также депутаты акцентировали внимание Государственного секретаря Клемана Бона на том, что официальный Киев отказывается соблюдать Минские соглашения. Как пишет Hyser, об этом говорится на официальном сайте Сената Франции.

Так, сенатор Натали Гуле напомнила о том, что за последние месяцы в Украине было закрыто несколько независимых СМИ, а лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук все еще находится под домашним арестом из-за надуманных обвинений.

«В течение нескольких месяцев, г-н Государственный секретарь, многие средства массовой информации были закрыты, в том числе телеканалы, такие как «112 Украина», ZIK, NewsOne, а также интернет-издания «Шарий.net», и «Страна.ua». Мы обеспокоены активизацией этих мер, поскольку свобода прессы является одной из основных ценностей Украины. Нас беспокоит и то, что лидер оппозиции господин Медведчук находится под домашним арестом без суда и следствия», – сказала Натали Гуле.

По мнению сенатора, все эти меры угрожают свободному доступу к информации в Украине.

«Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вмешалась 25 августа 2021 года и выступила с заявлением, напомнив Украине о ее обязательствах, как и «Репортеры без границ» (RSF) в сентябре прошлого года. Принципиально важно, чтобы Украина как член Совета Европы и ОБСЕ соблюдала свои обязательства. Обеспокоенность реальна, господин Госсекретарь», – подчеркнула Гуле.

Также сенатор акцентировала внимание на нежелании официального Киева имплементировать формулу Штайнмайера, что является обязательным условием соблюдения Минских соглашений.

«Вы лучше меня знаете, что договоренности «нормандского формата» и, в частности формула Штайнмайера требуют принятия Украиной закона о проведении выборов, особенно на Донбассе. Однако Президент (Владимир Зеленский. – Ред.) блокирует этот текст. Поэтому Украина не выполняет Нормандские договоренности и винит в блокаде своего российского соседа. Я считаю, что сегодня мы должны подвести итоги этих нормандских соглашений и выполнения этой формулы Штайнмайера, к которой мы все привязаны», – констатировала французский политик.

В заключение она отметила, что международное сообщество проделало большую работу для установления мира в Украине, поэтому для Совета ЕС очень важно вернуться к этой теме и настоять на соблюдении Украиной норм, предусмотренных международным сообществом.

Напомним, 8 октября председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Мелдведчуку было объявлено новое подозрение – о государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Сторона обвинения требовала ареста политика с возможностью внесения залога в 1 млрд грн, но на этот раз Печерский суд отказал прокурорам, правда, оставив Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом до 7 декабря 2021 года.

Общаясь с журналистами после окончания судебного заседания, Виктор Медведчук заявил, что обвинения, звучавшие в суде, фактически «высосаны из пальца» и сторона обвинения не представила ни одного доказательства, которое могло бы дать хоть какое-то основание для удовлетворения ходатайства прокуроров о взятии под стражу. Поэтому, как заявил Медведчук, этот процесс он рассматривает как незаконные политические репрессии. Что касается апелляции, парламентарий отметил, что он и его защита не удовлетворены решением суда, но они пока не уверены, что будут его обжаловать.