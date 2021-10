Автор фільму – журналіст-розслідувач Тім Вайт, відомий резонансними фільмами про російські гібридні впливи — "Nothing but lies: Fighting fake news" (викриття російської пропаганди та гібридних впливів Кремля), а також – "One World Cup, One War, How Much Corruption" (про тіньову співпрацю з Росією під час вибору країни-господаря Світового Кубку – 2018).