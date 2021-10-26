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Видання EU Today (Бельгія) опублікувало репортаж з презентації розслідування британського журналіста Тіма Вайта. Наводимо його переклад, а також посилання на сам фільм-розслідування з українськими субтитрами.

Росія продовжує використовувати гроші, потужних союзників в українських регіональних елітах та кримінальних колах, аби посилити свою присутність в Україні, де її впливи суттєво ослабли після 2014 року. Також вона вдало маніпулює зв’язками в найближчому середовищі президента Зеленського щоб здійснити свої плани.