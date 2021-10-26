Об этом сообщает 112.ua. Представители ОРДЛО заявили, что хотели бы, чтобы в переговорный процесс вернулся глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Наиболее подходящей на эту позицию мы считаем кандидатуру политического и общественного деятеля Виктора Медведчука, который имеет успешный опыт работы на Минской площадке и проведения обмена удерживаемыми лицами", – отметила "омбудсмен" ОРДО Дарья Морозова.

Она также напомнила, что кризис в переговорах подгруппы продолжается уже более полутора лет.

"Этого времени было более чем достаточно, чтобы убедиться в некомпетентности и несостоятельности переговорщиков. Нулевые результаты сегодняшнего заседания только лишний раз подтвердили, что конструктива в диалоге с нынешним представителем Киева мы не добьемся", – подчеркнула Морозова.