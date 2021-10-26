Об этом пишет сайт 112 Украина.

Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.

Представители ОРЛО готовы передать главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку трех удерживаемых женщин. Об этом на брифинге в заявила представитель ОРЛО в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ОРЛО Ольга Кобцева.

"В подтверждение готовности (к совместной работе) с господином Медведчуком мы повторили свое предложение, продублировали, о передаче ему или его уполномоченному лицу трех женщин со стороны "республик", - сказала Кобцева.

Она также добавила, что ОРЛО предложила привлечь к переговорам Виктора Медведчука.

"Это связано с тем, что за время работы в переговорном процессе господин Медведчук зарекомендовал себя обязательным переговорщиком: темы, которые обсуждались на заседаниях Контактной группы, потом получали практические шаги", - сказала представитель ОРЛО.