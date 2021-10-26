Об этом пишет сайт 112 Украина.

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Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что обвинения сфабрикованы, чтобы заставить его замолчать и перестать критиковать политику правительства. Об этом пишет Reuters.

"Уголовное дело и предъявленные мне обвинения совершенно безосновательны и необоснованные", - сказал он перед вынесением решения, - Я расцениваю это как незаконное уголовное преследование и политические репрессии".