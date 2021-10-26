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Запад начал открыто обвинять президента Украины Владимира Зеленского в репрессиях и преследовании оппозиционных сил, в частности, председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Об этом оворится в статье немецкого издания Anti-Spiegel.

В статье говорится, что оппозиционного политика обвиняют в госизмене только потому, что он пытался договориться с Россией о скидке на газ и поставках голубого топлива.

"Лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука теперь обвиняют в государственной измене только потому, что он пытался вести переговоры с Россией по поводу поставок угля и газа. Власти снова попытались посадить его в тюрьму, но суд просто держал его под домашним арестом. Аргументы обвинения не особо впечатляют", - говорится в публикации.

Журналисты напоминают, что даже американский журнал Forbes обвиняет Зеленского в преследовании оппозиции: "Зеленский укрепляет свою политическую власть обычными украинскими методами. Например, он преследовал оппозиционного политика Виктора Медведчука за слишком близкое отношение к России. Но в Украине это тоже не уголовное преступление. Кроме того, Зеленский наложил санкции на телеканалы Медведчука".

В то же время, указывают авторы публикации, оппозиционный политик не сдается.

"Борьба нашей партии будет продолжаться, как и моя личная борьба против незаконных правоохранительных органов и политических репрессий. Правительство действительно перешло все красные линии. Оно пошло по пути явных нарушений Конституции и действующего законодательства", - цитируют журналисты Медведчука.

Напомним, 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия", - подчеркнул Медведчук.

Ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявлял, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это, нарушая закон.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму Виктору Медведчуку. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

Как сообщалось, по первому уголовному делу Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.