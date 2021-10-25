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Кроме председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в Украине нет никого, у кого есть смелость открыто выступать против нынешнего политического режима. Об этом заявил политолог Сергей Михеев.

"Что касается Медведчука, здесь важна принципиальная, системная вещь: Медведчуку фактически вменяют в вину попытку сказать, что с Россией могут быть нормальные отношения. Нормальные отношения с Россией невозможны ни при каких условиях, если вы делаете что-то, чтобы эти отношения установить – все, вы уже враг украинского государства. Это и есть диагноз в отношении украинских нацистов", – отметил он.

Михеев подчеркнул, что Медведчуку вменяют его смелость, что-то говорить поперек нынешнего политического режима.

"Это абсурдно на фоне того, что всем внушают: "В Украине демократия". Ведь тот же Медведчук не агитирует за условное объединение с Россией, или за то, чтобы России отдать половину Украины. Более того, он всем говорит, что Крым украинский и придерживается этой позиции, но даже все это не спасает. Я к нему и его политической позиции отношусь очень сдержанно, на мой взгляд, он часть той системы, которая допустила события 2014 года. Но сейчас получилось так, что действительно больше нет никого на украинской политической сцене, кто имеет смелость, находясь в Украине, говорить что-то против замечательного, "демократического" режима, который там установили при помощи американцев и европейцев. Больше никого нет, он и его и партия, и все. Зеленский на него ополчился, утверждая, что борется с олигархами, но там реальные цели – политические", – добавил полититолог.