Ввиду того, что власть сорвала все сроки для накопления в нужном количестве угля и газа, сегодня эти вопросы нужно решать как можно быстрее. В противном случае бесперебойное прохождение осенне-зимнего периода окажется под серьезной угрозой. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, сообщается на официальном сайте политсилы.

«Надо решать этот вопрос в любом случае. Зима только на подходе, на сегодняшний день заканчивается октябрь, если ничего не делать и опустить руки сейчас, значит угля, газа по необходимой цене и электроэнергии не будет не только сегодня-завтра, но и в декабре-январе, – отметил Виктор Медведчук. – Поэтому надо сейчас на профессиональном уровне менять ситуацию в интересах Украины. Надо договариваться за уголь, договариваться за электроэнергию, надо решать проблемы с газом».

По мнению политика, если не решать эти проблемные вопросы сегодня, то это значит, что они не будут решены ни завтра, ни послезавтра.

«Когда мы говорим об угле, мы же понимаем, какой импорт составляет основу поставок угля в Украину. В структуре импорта 64% занимает российский уголь. Только 20% – американский и 10% – это уголь из Казахстана. Разве власть Зеленского или власть Порошенко этого не понимала? – задал риторический вопрос нардеп. – Другого угля нет. А значит, вчера, три месяца тому назад, год назад власть не осознавала, что основной источник поставок угля – Россия, и надо делать так, чтобы эти поставки были стабильными».

По мнению Виктора Медведчука, именно ввиду недальновидности украинской власти и сложилась кризисная ситуация на энергетическом рынке Украины.

«Если власть этого не понимает, то население Украины и столкнулось с нехваткой энергетических ресурсов. Еще и в осенне-зимний период, что на порядок страшнее по своим последствиям для наших граждан, – сказал парламентарий.

Политик объяснил: ситуация усугубилась еще и тем, что с началом вооруженного конфликта на Донбассе Украина потеряла огромный ресурс, так как большое количество шахт осталось на неконтролируемых территориях.

«Если до событий 2013 года Украина добывала по 84 миллиона тонн угля в год, то начиная с 2015-го его добыча упала в два, а то и в три раза. Поэтому, сегодня Украина и отечественные предприятия выживают за счет импорта энергетического и коксующего угля. А в таком импорте, как я уже сказал, основная доля российского угля. Поэтому надо делать все для того, чтобы эти поставки оставались стабильными. Нужно договариваться уже сегодня, чтобы Украина была уверенна в завтрашнем дне, а наши люди были обеспечены энергетическими ресурсами», – резюмировал Виктор Медведчук.