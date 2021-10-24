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Российского президента Владимира Путина очень беспокоит ситуация с арестованным председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком. Об этом пишет известный российский журналист, специальный корреспондент издания "КоммерсантЪ" Андрей Колесников, анализируя встречу Путина с экспертами клуба "Валдай" 21 октября.

"Очевидно, что господина Путина очень беспокоит ситуация с арестованным Виктором Медведчуком. Он не может вызволить его, но тем не менее намерен. И видимо, пойдет до конца. А чей это будет конец, проверится экспериментальным путем", – отмечает журналист.

Он также процитировал Путина, заявившего, что под маркой учебных центров можно разместить все, что угодно: "Я знаю соответствующие конституционные положения Украины. Но учебные центры никто не запрещает иметь. А под маркой учебных центров можно все что угодно разместить. Как я уже говорил, это было, тоже публично звучало: завтра под Харьковом ракеты появятся – что нам делать-то с этим? Не мы же туда лезем со своими ракетами – к нам под нос их засовывают. Конечно, это проблема!"

"Он имел в виду, что и нам придется их под нос засовывать. Если не это называется гонкой вооружений, тогда что?" – добавил Колесников.