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Политическое преследование ОПЗЖ и ее лидера Виктора Медведчука, а также дальнейшие попытки хамского торга с Москвой – большая ошибка Киева и лично президента Владимира Зеленского. Об этом заявил директор Института свободы, член бюро политсовета партии "Родина" Федор Бирюков.

"Политическое преследование ОПЗЖ и ее лидера Медведчука, а также дальнейшие попытки хамского торга с Москвой — большая ошибка Киева и лично Зеленского. Они оказывают самим себе роковую "медвежью услугу", – отметил он.

Бирюков уверен, что для Зеленского Медведчук является внутренним "врагом номер один", главным политическим оппонентом и соперником в Украине.

"Вероятно, что давить на Медведчука и его партию велят Зеленскому и на Западе, поскольку ОПЗЖ считается "пророссийской" силой. Поэтому для Зеленского и его окружения важно дискредитировать и нейтрализовать Медведчука любым способом. А предложение обменять его на украинских уголовников – это блеф и провокация. Во-первых, главный украинский оппозиционер под арестом Киеву нужнее, это своего рода "фактор страха" для всей оппозиции, полагают в Киеве.

Так нередко поступают уверенные в своей безнаказанности преступники, взявшие заложников и выдвигающие завышенные и заведомо неприемлемые требования, чтобы продемонстрировать свою мнимую силу. Однако, как показывает практика, большинство подобных ситуаций заканчивается весьма плачевно для тех, кто их создает", – сказал Бирюков.