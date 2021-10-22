Об этом в своем блоге на сайте 112.ua пишет политтехнолог Владимир Шамин.

Материал публикуется, как мнение автора. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованы сторонними информационными ресурсами.

В ответ на грандиозный скандал с офшорами Зеленского в Офисе президента придумали состряпать еще одно фейковое дело против лидера оппозиции Виктора Медведчука – чтобы отвлечь общественное внимание от Pandora Papers. Не помогло. Вчера КМИС опубликовал результаты свежего соцопроса (за 15-18 октября), и оказалось, что рейтинг Зеленского за месяц обвалился с 25,4% до 19,1% среди всех и с 33,3% до 24,7% среди тех, кто определился. То есть офшорный скандал стоил Зе 9% поддержки украинцев. И даже вся та истерия, которую власть устроила вокруг нового дела Медведчука, не помогла.

А ведь ожидания в ОП были кардинально противоположные. На незаконном преследовании Медведчука власть пиарится уже почти год. Обострения бывают аккурат к очередным зашкварам и скандалам, в которые попадают представители Зе-команды. Так сказать, чтобы и скандал замять, и рейтинг Зеленскому, который уныло катится вниз, повысить. Но украинцы уже разобрались, что к чему в деле Медведчука. Что оппозиционера судят не за какие-то преступления, которых попросту нет, а за политическую позицию лидера ОПЗЖ. Из-за его противодействия укреплению внешнего управления в Украине, уничтожению промышленности, росту тарифов. Эта топорная политика власти по уничтожению оппозиции только отталкивает избирателей Зеленского. Источники в Офисе президента допускают, что уже к концу года рейтинг президента упадет ниже 20%.

Зеленскому нужны победы для спасения политической карьеры, но этих побед нет. Экономика падает, на внешней арене Украину попросту не воспринимают всерьез, боевые действия на Донбассе продолжаются, и мира ждать не приходится, мы остались без газа, тарифы на отопление и горячую воду уже начали повышать, даже дело Медведчука разваливается в суде, поскольку оно совершенно пустое.

Зеленский рискует к концу каденции (если досидит) превратиться во второго Ющенко – с поддержкой на уровне 5%. Правда, у него будет одно утешение – миллионы в офшорах не только не иссякли за годы президентства, но и значительно приумножились.