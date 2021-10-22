Об этом в своем блоге на сайте 112.ua пишет политтехнолог Владимир Шамин.

Материал публикуется, как мнение автора. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованы сторонними информационными ресурсами.

В ответ на грандиозный скандал с офшорами Зеленского в Офисе президента придумали состряпать еще одно фейковое дело против лидера оппозиции Виктора Медведчука – чтобы отвлечь общественное внимание от Pandora Papers. Не помогло. Вчера КМИС опубликовал результаты свежего соцопроса (за 15-18 октября), и оказалось, что рейтинг Зеленского за месяц обвалился с 25,4% до 19,1% среди всех и с 33,3% до 24,7% среди тех, кто определился. То есть офшорный скандал стоил Зе 9% поддержки украинцев. И даже вся та истерия, которую власть устроила вокруг нового дела Медведчука, не помогла.

А ведь ожидания в ОП были кардинально противоположные. На незаконном преследовании Медведчука власть пиарится уже почти год. Обострения бывают аккурат к очередным зашкварам и скандалам, в которые попадают представители Зе-команды. Так сказать, чтобы и скандал замять, и рейтинг Зеленскому, который уныло катится вниз, повысить. Но украинцы уже разобрались, что к чему в деле Медведчука. Что оппозиционера судят не за какие-то преступления, которых попросту нет, а за политическую позицию лидера ОПЗЖ. Из-за его противодействия укреплению внешнего управления в Украине, уничтожению промышленности, росту тарифов. Эта топорная политика власти по уничтожению оппозиции только отталкивает избирателей Зеленского. Источники в Офисе президента допускают, что уже к концу года рейтинг президента упадет ниже 20%.

Популярные статьи сейчас

Экс-домработница Пугачевой рассказала неизвестные подробности о ее детях и браке с Галкиным: "Страшно общаться"

Полиция прервала выступление Кухар, судья "Танців з зірками" не сдержала эмоций: "Впервые в моей практике..."

Винник впервые показал ту самую кровать в автобусе, на котором приезжает к "волчицам": "С подогревом"

Лидер "Ляпис Трубецкой" избил зрителя на концерте в Полтаве, скандальные кадры: "Как ты сюда попал?"

Беда нагрянула в дом Маши Распутиной, врачи делают все возможное: "Под кислородной маской"
Показать еще

Зеленскому нужны победы для спасения политической карьеры, но этих побед нет. Экономика падает, на внешней арене Украину попросту не воспринимают всерьез, боевые действия на Донбассе продолжаются, и мира ждать не приходится, мы остались без газа, тарифы на отопление и горячую воду уже начали повышать, даже дело Медведчука разваливается в суде, поскольку оно совершенно пустое.

Зеленский рискует к концу каденции (если досидит) превратиться во второго Ющенко – с поддержкой на уровне 5%. Правда, у него будет одно утешение – миллионы в офшорах не только не иссякли за годы президентства, но и значительно приумножились.