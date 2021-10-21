Общественный деятель Андрей Пелюховский заявил, что Дмитрий Разумков, будучи у власти, был всем доволен и правды не говорил, а сейчас он нарушил молчание.

Об этом он рассказал в программе «Субъективно» на канале «Знай 24» с ведущей Викторией Панченко.

Прежде всего Пелюховский отмечает, что Дмитрий Разумков является хорошим политтехнологом, а потому его удивляет рейтинг бывшего спикера ВР в 7%.

При этом эксперт отмечает, что все время Разумков пытался всячески уклоняться от комментирования неконституционных законов, которые власть принимала в турборежиме. В частности, в пример он приводит частые командировки бывшего спикера, что давало ему возможность не говорить ни «да», ни «нет».

Тем не менее, подчеркивает Пелюховский, ситуация изменилась, как только Разумков понял, что скоро уйдет в отставку. «Весь ажиотаж, который сейчас происходит вокруг Разумкова, он понятен, потому что ему очень больно и неприятно. Он пытается сейчас играть в правдолюба», - говорит он. В частности, эксперт приводит в пример высказывания Разумкова о газе, возмущение из-за того, что газ не закачанный в хранилища и думать об этом начали слишком поздно.

Сам же Пелюховский ставит вопрос, почему Разумков не высказывался ранее, где он был с этими заявлениями в течение двух предыдущих лет. «Первый локдаун мы помним прекрасно, потому что он был жестким. И малый, и средний бизнес потерпел очень серьезный удар», - подчеркивает гость программы.

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