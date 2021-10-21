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Украинская власть во главе с президентом Зеленским ведет жесткую борьбу с неугодными средствами массовой информации, которые не боятся говорить правду о провалах чиновников и лжи, которой кормит украинцев эта власть.

В частности, грубо нарушив принцип верховенства права, во внесудебном порядке (из-за решения Совета национальной безопасности и обороны, хотя лишение СМИ лицензий возможно только по решению суда) украинская власть запретила трансляцию трех ведущих информационных телевизионных каналов - "112 Украина", NewsOne и ZIK. По обычному письму заместителя председателя СБУ и опять же без суда власть преступно вывела из эфира телеканал "Перший Незалежний", который объединил журналистов трех закрытых каналов, приостановив его вещание уже через час после начала трансляции. Также из-за незаконного введения санкций власть остановила работу и грозит полным уничтожением изданиям "Страна.ua" и "Шарий.net".

Сотрудники незаконно закрытых телеканалов и сайтов неоднократно проводили акции протеста и обращались с письмами к президенту США Джо Байдену, государственному секретарю США Энтони Блинкену, канцлеру Германии Ангеле Меркель, президенту ПАСЕ Рику Дамсу, ООН, в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, Международную правозащитную организацию Freedom House и другие организации с просьбой обратить внимание на тотальную цензуру и угрозу свободе информации в Украине.

Сегодня действия украинской власти получают все большее осуждение со стороны ведущих международных правозащитных организаций, известных политиков и экспертов. Новости о закрытии наших телеканалов были опубликованы во всех ведущих мировых СМИ.

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность в связи с введенными санкциями, которые привели к закрытию телеканалов "112 Украина", "Ньюзван" и "ЗИК", и назвали это решение противоречащим международным стандартам.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека призвала отменить санкции и восстановить вещание телеканалов

Наложенные персональные санкции оказали серьезное неблагоприятное воздействие на право на свободу выражения мнения, включая право на информацию, защищаемое законом.

Решение не демонстрирует необходимость и соразмерность конкретных предпринятых действий, в частности, из-за отсутствия четкого указания конкретных угроз, которые телеканалы могут представлять для национальной безопасности.

В ожидании ответа мы призываем принять все необходимые временные меры, чтобы остановить предполагаемые нарушения и предотвратить их повторение.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека о санкциях против телеканалов: решение противоречит международным стандартам

2 февраля Президент Украины подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о наложении санкций на Тараса Козака и восемь его компаний, что привело к закрытию трех телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZiK). Это решение противоречит международным стандартам в области прав человека, поскольку ему не хватает обоснования необходимости и пропорциональности, и оно не было принято независимым органом.

Доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека: решение украинских властей о запрете каналов NewsOne, "112 Украина" и ZiK может повлиять на свободу выражения взглядов в Украине

Хотя для государства законной целью является защита национальной безопасности, в том числе путем противодействия дезинформации, УВКПЧ обеспокоено тем, что это решение может повлиять на свободу выражения взглядов в Украине и напоминает, что государства обязаны уважать, защищать и обеспечивать право на свободу выражения взглядов, в том числе право искать, получать и распространять разнообразную информацию и идеи.

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Марта Хуртадо: в Управлении обеспокоены последствиями решения президента Украины Владимира Зеленского о санкциях в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK для свободы выражения мнения в стране

Это решение привело к немедленному аннулированию лицензий на вещание этих каналов и прекращению их вещания. УВКПЧ обеспокоено тем, что это повлияет на свободу выражения мнения в Украине".

Официальный представитель напомнила в связи с этим, что "государства обязаны защищать и обеспечивать право на свободу выражения мнения, включая право искать, получать и передавать различную информацию и идеи. В настоящее время мы оцениваем соответствие этого решения международному праву в сфере прав человека", - подчеркнула она.

Председатель ОБСЕ Анн Линде ответила на обращение журналистов незаконно закрытых властью украинских медиа: свобода слова - это очень важно

Как министр иностранных дел и как председатель ОБСЕ, я полностью поддерживаю право на свободу мнений, их выражения и информации, а также свободные, независимые и неупрежденные СМИ в соответствии с международным правом и обязательствами ОБСЕ. Двусторонняя поддержка Швецией программы реформ в Украине на протяжении многих лет сосредоточена, в частности, на независимых СМИ и она будет продолжаться.

Как председатель ОБСЕ, Швеция придает первостепенное значение соблюдению прав человека, демократических принципов и верховенства закона. Это включает свободу СМИ, государства-участники взяли на себя твердые обязательства в этих областях, и мы продолжаем подчеркивать это в нашей роли Председателя. Чтобы подчеркнуть важность соблюдения свободы СМИ в регионе ОБСЕ и содействовать полному выполнению обязательств государств-участников в этом отношении.

Президент Freedom House Майкл Абрамовиц направил письмо президенту США Джо Байдену накануне визита украинского лидера Владимира Зеленского, в котором указал, что последний продолжает использовать исполнительную власть без судебного надзора для наказания СМИ, технологических платформ, журналистов и веб-сайтов под предлогом борьбы с дезинформацией (письмо от 26 августа 2021 года).

Европейский социально-экономический комитет ответил журналистам незаконно закрытых Зеленским медиа на их обращение следующее: украинская власть должна соблюдать свободу слова, мы пристально следим за этим

Как вы знаете, мы с самого начала следили за ситуацией, которую вы подробно описываете в своем письме, и всегда высказывали четкую позицию по этому поводу. В этом отношении наша позиция соответствует позиции других институтов ЕС. Европейский социально-экономический комитет (EESC) всегда был твердым сторонником свободы выражения мнений, а также прозрачных, независимых и разноплановых СМИ. Это основополагающие элементы партнерства между ЕС и Украиной, а также основные принципы и ценности ЕС, к которым Украина присоединилась, подписав Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной и взяв на себя обязательство по его полной реализации. Мы очень хорошо осознаем проблемы, с которыми приходится сталкиваться украинскому медиа-пространству, учитывая масштабы дезинформационных кампаний, затрагивающих вашу страну, в том числе из-за рубежа, но мы считаем, что с ними необходимо бороться в соответствии с принципами свободы СМИ.

Бывший глава Европейского социально-экономического комитета Анри Малосс заявил следующее: украинская власть закрывает СМИ и ограничивает свободу слова

Этот вопрос является чрезвычайно чувствительным для Украины. Она выбрала путь демократии и европейской модели. В то же время недавно мы видели действия, которые можно трактовать как запрет свободы слова под предлогом дезинформации. Сегодня мы видим тенденции ... в Украине, в Европе, повсюду, что дезинформация, которая действительно существует, но иногда она становится оправданием для некоторых правительств в попытке запретить некоторые медиа и ограничить свободу слова. Свобода СМИ должна быть ключевой ценностью и не должна ограничиваться за исключением решения суда. Ведь на примере Украины в конфликтной ситуации я вижу возможное ограничение со стороны власти и это неправильно.

Французский сенатор Гуле во время дебатов с трибуны заявила о внесудебных расправах со "112", ZIK и Newsone со стороны украинской власти

В последние месяцы многие СМИ были закрыты без каких-либо причин и без объяснений по мотиву национальной безопасности. Мы не можем не реагировать на принятые украинскими властями меры против телеканалов и интернет-сайтов 112, ZIK, Newsone, "Шарий.нет" и издания "Страна.ua". Это атака на принципы свободы прессы. К тому же лидер оппозиции Виктор Медведчук отправлен под домашний арест и подпал под санкций вне каких-либо судебных разбирательств. Власти должны найти сбалансированное и пропорциональное решение для решения проблем СМИ, решение, которое сохранит плюрализм СМИ, свободный поток информации и разнообразие мнений, в соответствии с международными стандартами и обязательствами ОБСЕ. Решения СНБО Украины о применении санкций против нескольких физических и юридических лиц привели к запрету доступа к разным СМИ. ОБСЕ и многие СМИ уже предупреждали об опасности этой ситуации

Французский сенатор Клод Керн в ПАСЕ раскритиковал санкции СНБО против украинских СМИ и предложил создать комиссию по оценке свободы слова

Это предложение о принятии резолюции исходит из ситуации после решений Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций к нескольким физическим и юридическим лицам, что привело к запрету доступа к медиа, таким как телеканалы и интернет-сайты: 112, ZIK, сайты Страна.ua, Шарий.net, NewsOne, в то время как Виктор Медведчук находится под домашним арестом. Таким образом, фундаментальные принципы свободы прессы должны применяться в соответствии с соответствующими международными стандартами и обязательствами ОБСЕ"

Член ПАСЕ от Великобритании лорд Расселл о давлении на медиа в Украине сказал: нужно поддерживать тех политиков, которые выступают за свободу СМИ

В современной Европе свобода слова означает возможность знакомиться с точками зрения, с которыми вы категорически не согласны. Но у них есть право, чтобы их публиковали и читали. Впрочем, вы тоже имеете право полемизировать с ними - если считаете, что это неправда. И вы можете делать это через посредничество СМИ или в судах. Вот это и есть, по моему мнению, свобода слова. Если граждане страны решительно поддерживают свободу слова и свободу медиа, им стоит голосовать за политическую партию, которая выступает за свободу СМИ.

Член делегации ПАСЕ от Дании Ким Валентин уверен: если нет свободы слова, то нет и настоящей демократии

Одна из целей демократии - это обеспечение свободы слова, и если этого нет, то нет и настоящей демократии. Ваша страна, Украина, хочет иметь настоящую демократию. Вы должны смотреть на другие страны Европы и видеть, как это устроено там. И если вам и дальше нужна помощь Европы, вам нужно приложить большие усилия для обеспечения свободы слова в Украине. И это должна быть крайне важная составляющая демократического процесса.

Вице-президент ПАСЕ Кильюнен о незаконном закрытии каналов в Украине: не может быть серьезных политических, демократических процессов в стране, где не дают свободно выражать мысли

Это очень фундаментальный вопрос, когда мы говорим о демократическом обществе, и мы работаем здесь, в ПАСЕ, главной организации Европы по вопросам прав человека и демократии. Естественно, свобода самовыражения - одно из этих фундаментальных прав. И не может быть серьезных политических, демократических процессов в стране, где не дают свободно выражать мысли. Перед демократией встает множество вызовов, и самый большой из них - когда власть вмешивается в работу медиа"

Член делегации ПАСЕ от Австрии Штефан Шенах также встревожен преследованием властью независимых медиа в Украине: закрыть телеканал может суд, но не правительство

Я знаю о ситуации в Украине, и я встревожен. Журналистика в Украине - это нелегкая профессия. Свобода слова - одна из важнейших составляющих демократии. Три части власти - законодательная, исполнительная и судебная, а медиа - четвертая. Иметь свободные СМИ, иметь возможность говорить то, что хочешь, - это серьезно. Власть не может закрыть медиа в Австрии - это может сделать только суд. У нас есть нормы - каким образом теле- или радиокомпания может получить лицензию. Это решает независимый комитет. Он рассматривает случаи возможных нарушений. В Западной Европе нет страны, где существовали бы проблемы со свободой слова. Там функционируют мощные общественные и частные медиа, плюс еще неприбыльные. То есть, есть три возможности реализации свободы медиа. И есть законы о телекоммуникациях, которые необходимо соблюдать, чтобы получить право на вещание. Мы знаем, что ситуация в Украине - не самая лучшая.

Представитель Франции в ПАСЕ Димитри Убро также выступил против давления на СМИ в Украине

Я думаю, что людям очень важно самим выбирать свое будущее, и надо бороться за то, чтобы демократия оставалась жизнеспособной

Представитель Германии в ПАСЕ Андрей Гунько выразил обеспокоенность ситуацией со свободой слова в Украине: это уход от демократии

Относительно ситуации с украинскими СМИ. Я критически наблюдаю за ней уже на протяжении многих лет. Так, пять лет назад я организовал конференцию в немецком парламенте на тему украинских медиа. Мы общались с участниками из Украины. И меня очень тревожит закрытие различных телеканалов сейчас. Меня волнует ситуация и угрозы в адрес Анатолия Шария, я с ним контактирую, и ситуация с украинским журналистом Русланом Коцабой, на которого нападали националисты. Состояние дел со свободными медиа и свободой слова в Украине вызывает беспокойство в целом, и это отслеживается здесь в ПАСЕ и также в Германии. А то развитие ситуации, что есть сейчас, действительно тревожит. Это отход от демократической Украины, которую я действительно хотел бы видеть такой.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто о закрытии украинских СМИ: свобода самовыражения - одно из главнейших гуманитарных прав

Здесь нет никаких вопросов. Мы, венгры, долго боролись за свободу в прошлом. Права человека чрезвычайно важны для нас, и свобода самовыражения - среди них. Мы часто слышим нотации от Европейского союза касательно свободы СМИ, но мы не закрыли ни одно медиа в своей стране. Более того, крупные средства массовой информации в Венгрии, которые являются ведущими игроками медийного сектора, выступают против политики правительства. И это демократия, мы должны с этим жить.