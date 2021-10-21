Об этом пишет в своем блоге на сайте 112.ua Максимилиан Кра.

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В этом году Европейский парламент присудил премию Сахарова Алексею Навальному. Максимилиан Кра, официальный представитель от делегации партии "Альтернатива для Германии" в парламенте ЕС по вопросам внешней политики, отреагировал на это решение следующим образом:

"Когда речь заходит о России, Европарламент в своей русофобии готов использовать любые средства, в том числе злоупотребление именем Сахарова. Другого объяснения решению присудить премию его имени российскому оппозиционеру Алексею Навальному нет. Чтобы спровоцировать Москву, награда вручается экономическому преступнику, который в прошлом привлекал к себе внимание расистскими высказываниями. Трудно представить себе более явное злоупотребление правами человека для геополитических целей. К счастью, президент Путин лишь посмеется над этим политическим детским садом.

Эта награда тем более абсурдна, если учесть, что Украина, полностью зависимая от денег Запада, по официальным политическим мотивам держит избранного лидера оппозиции Виктора Медведчука под домашним арестом. В этом деле Брюссель за годы не сдвинулся ни на миллиметр, даже наоборот: пока режим в Киеве получает миллиарды, Москву заваливают санкциями. В то время как Навальный был арестован за преступление, Медведчук на самом деле является политическим заключенным. Очевидно, что Европарламент трактует права человека, универсальность которых он постоянно подчеркивает, очень избирательно и в зависимости от политической линии. Большей фальши сложно себе представить".

Der @Europarl_DE wird den Sacharow-Preis an einen Wirtschaftsstraftäter und Rassisten verleihen: Alexej #Nawalny. Besser kann man den Missbrauch der Menschenrechte für Geopolitik gar nicht offenbaren. Sacharows Name wird für Russophobie missbraucht! (1/2) https://t.co/Ep7lfnJZOO — Dr. Maximilian Krah MdEP (@KrahMax) October 20, 2021