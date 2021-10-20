Политолог Михаил Чаплыга объяснил, почему считает, что систему нельзя сломать, а также объяснил, как сделать так, чтоб в государстве не было воров.

Об этом он рассказал в эфире программы «Чаплыга отвечает».

Он заявил, что в своей политической деятельности не собирается ломать систему, и вообще против слова «ломать».

«Точно так же, как нельзя бросить курить. Можно просто вспомнить, что вы не курите. Ну как можно бороться с тем, чего нет? А если вы будете бороться, вы будете усиливать желание покурить. Поэтому с системой я бороться не буду, ломать ее не буду. Система – это узлы, институты, и система коммуникации между ними. Поэтому я ничего ломать не собираюсь. И система одинаковая везде. Нам нужно просто задать главную ноту», - объяснил Чаплыга.

По его словам, если сейчас порядочный человек должен изображать из себя проходимца, чтоб над ним не смеялись, то нужно вернуться в то советское прошлое, где было все наоборот: когда ты проходимец, но нужно было маскироваться под порядочного. Чаплыга уверен, что нужно, чтобы плохие маскировались под порядочных, потому что именно последние должны быть у руля всех процессов.

Эксперт отметил, что много людей объясняют, что не являются ворами, но государство делает их таковыми, ведь имея очень небольшой доход им приходится, например, уходить в тень, чтобы не потерять его из-за высоких сборов.

«Для выживания минимально доход на домохозяйство меньше 2000 долларов – это не тень. Идите живите работайте, государству нет дела до вас. И не должно государство туда лезть. Доход до 2000 долларов – это уровень выживания домохозяйства и экономики, чтобы они могли что-то потратить. И люди освободятся, перестанут быть преступниками», - считает Чаплыга.

Как сообщала Politeka, Михаил Чаплыга рассказал, как мы можем лишиться транзита газа.

Также Politeka сообщала, что Михаил Чаплыга заявил, что профсоюзы набирают социальную силу.