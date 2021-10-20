Об этом пишет издание 112.ua. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованы сторонними информационными ресурсами.

Представители стран Европы демонстрируют цинизм и двойные стандарты, когда открыто осуждают политику в отношении своих граждан одних государств, и в упор не замечая вопиющее нарушение украинской властью прав председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Об этом во время передачи телеведущей "Першого Незалежного" Надежды Сас в Европарламенте заявил евродепутат Максимилиан Кра.

Он подчеркнул, что защита прав людей и свободы слова в разных странах носит, со стороны Евросоюза, избирательный характер.

"Цинизм и двойные стандарты – это суть того, что мы здесь видим. ЕС говорит, что слово – это права человека, но на самом деле ЕС защищает права человека с учетом своих политических, экономических интересов. Вот вы видите ситуацию про каналы. Давайте посмотрим на другую ситуацию. В Москве Алексей Навальный посажен в тюрьму за экономические преступления, и все здесь это обсуждают. Но есть другой человек, который находится под арестом, это Виктор Медведчук, и его обвиняют по политическим вопросам. В этом здании все знают Алексея Навального, но никто не хочет слышать имя Виктора Медведчука. И мы должны преодолеть эти двойные стандарты и говорить об этом. Если вы говорите о проблемах в Москве, говорите о проблемах в Киеве. И если вы говорите Алексей Навальный, то вы должны моментально в своей голове вспоминать, что есть и проблемы с политическими заключенными в Украине, и мы должны говорить об этом. Эти двойные стандарты будут здесь сохраняться до той поры, пока люди не признают, что да, ЕС работает на принципах двойных стандартов", - подчеркнул евродепутат.