Член Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Загородний высказался о ситуации с арестом народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

Загородний обратился с трибуны Верховной Рады к украинскому народу.

Парламентарий подчеркнул, что в 2019 году сам голосовал за Владимира Зеленского, но сегодня ему, как и большинству украинцев, возлагавших надежды на нового Президента, очевидно, что это была ошибка.

«Уважаемые украинцы! Завтра исполняется ровно два с половиной года единоличного правления Владимира Зеленского, экватор его президентства. Поэтому сегодня я обращаюсь прежде всего к тем, кто, как и я, в 2019 году голосовал за Владимира Зеленского. Дорогие украинцы, пора признать, что мы ошиблись!!! Мы выбирали конец эпохи бедности, а получили эпоху нищеты. Мы голосовали за социальную справедливость для народа, а получили эру роскоши и безнаказанности для Зеленского и его "слуг". Мы выбирали силу права, а получили право силы дельцов "Квартала 95". Мы надеялись получить новые лица и Украину без коррупции и олигархов, а получили новые лица в старых коррупционных "схематозах"», – сказал Загородний.

Как отметил нардеп, вместо того чтобы выполнять свои предвыборные обещания, Президент Украины два с половиной года занимается установлением диктатуры и борьбой со своим политическим оппонентом Виктором Медведчуком.

«О шефирных офшорах Зеленского и Баканова говорит весь мир. А украинцы лишены возможности узнать правду, потому что независимые телеканалы закрыты антиконституционным решением СНБО. Два с половиной года своего правления Зеленский потратил не на установление мира. Он устанавливал диктатуру. Все это время он боролся не с коррупцией и бедностью. Он боролся со своим главным оппонентом ‒ Виктором Медведчуком. Боролся, но не поборол. Более того, добился обратного эффекта. Сегодня Украина, мировое сообщество признают правоту и справедливость идей Виктора Медведчука. Зеленский пытался устранить Медведчука с политической арены, а вместо этого получил жесткого, непримиримого, несгибаемого политического лидера, которого не удастся ни запугать, ни заставить уехать из страны, ни убрать с политической арены», – считает политик.

Юрий Загородний в своем выступлении напомнил, по какому «сценарию» осуществлялось давление на Медведчука со стороны власти.

«Август 2019 года. Зеленский впервые намекает на "громкую историю, которая плохо закончится". Январь 2020-го. Появляются пленки Баканова, где он признается, что они обсуждали с Владимиром Александровичем уголовные дела в отношении Медведчука. Февраль 2021-го. Введение санкций против Виктора Медведчука, Оксаны Марченко, Тараса Козака, закрытие трех независимых телеканалов. Май 2021-го. Фабрикация дела о госизмене и арест Виктора Медведчука. 12 октября. Очередное сфабрикованное дело, очередной суд и очередной арест. 17 октября. Интервью Президента Зеленского, в котором он признается, что с удовольствием обменял бы Виктора Медведчука, но не может этого сделать. И не удастся!» – констатировал член Политсовета ОПЗЖ.

Он подчеркнул, что, несмотря ни на что, Виктор Медведчук продолжает борьбу.

«Украине нужно менять не Медведчука. Украине нужно менять Зеленского!» ‒ подытожил Юрий Загородний.