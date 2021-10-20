Политолог Михаил Чаплыга рассказал об офшорах, а также заявил, что власть связанна с олигархами, которые вывели свои деньги в офшоры.
Об этом он рассказал в своём блоге.
«Родина у людей там, где их деньги, где их дом. А где их дома? Оказалось дома в Лондоне. Там их (власти, - Ред.) дома и там их родина, а не здесь. И кто же нами правит? Мы вот ненормальные, нет у нас офшоров, но мы должны им дань отдать», - отметил Чаплыга.
По словам эксперта, со стороны США была претензия к нашему президенту из-за того, что олигархи, которые смогли украсть деньги из бюджета, вывели деньги в офшоры.
«Я с ними так борюсь! Они меня так испугались все эти каналы олигархов, и решили меня вылизывать, просто так»: вот так получилось. Вы думаете, что вопрос в 40 миллионах баксов? Та это копейки для них…», - подчеркнул с сарказмом Чаплыга.
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Как отметил политолог, суть не в том, что у верхушки власти есть офшоры, а суть в том, что люди, которые воспользовавшись нашим доверием, пришли к власти, связанны с олигархами.
Как сообщала Politeka, Михаил Чаплыга рассказал, как мы можем лишиться транзита газа.
Также Politeka сообщала, что Михаил Чаплыга заявил, что профсоюзы набирают социальную силу.