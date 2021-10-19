Политолог Михаил Чаплыга рассказал, почему начало транзита российского газа напрямую в Венгрию может привести к прекращению транзита через Украину.

Об этом он рассказал в своём блоге.

«Оказалось, что всё это время мы брали газ напрямую. А за что мы платили деньги? Нам говорили, что это плата за независимость: «наконец-то мы стали независимы от России и у нас нет прямых поставок из России», - отметил Чаплыга.

Как отметил эксперт, Венгрия напрямую договорилась с Россией, потому что это две суверенных державы, и они могут делать всё в своих интересах. Затем, по словам политолога, власть заявляет, что изменение маршрута транзита означает, что у нас не будет газа.

«Так нам же рассказывали со времен Яценюка, что мы заплатили эти космические деньги с наших карманов наблюдательным советам «Нафтогаза», убили собственную добычу, отдали деньги британцам: «Это была плата за энергетическую независимость от России…», - сказал Чаплыга.

По словам политолога, после того как транзит через Украину в Венгрию был остановлен, возникает вопрос: за что мы платили? Как отметил эксперт, если транзита станет меньше, чем мы берем напрямую у России, то придётся делать реальный реверс, а не виртуальный, как было раньше.

«Нам реально нужно будет делать реальный реверс, а поскольку трубу «туда-обратно» напрягает, то мы должны будем остановить транзит. Если Украина по своей воле останавливает транзит, то что Россия делает? Она в ту же секунду говорит, что Украина ненадежный транзитёр и до свидания», - подчеркнул Чаплыга.

Как сообщала Politeka, Михаил Чаплыга заявил, что профсоюзы набирают социальную силу.

Также Politeka публиковала слова Михаила Чаплыги: На время президентских выборов местоблюстителем будет спикер парламента.



