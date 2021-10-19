Об этом пишет на своей странице в Facebook политический публицист Александр Зубченко, комментируя заявление президента Владимира Зеленского, прозвучавшее в эфире телеканала ICTV.

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Даже в Офисе президента понимают, что предложение Зеленского обменять Медведчука – это нарушение Конституции.

«На телеканале олигарха Виктора Пинчука ICTV президент Украины предложил обменять Виктора Медведчука на «граждан Украины, которые находятся не в Украине»». Правда, даже в офисе президента слегка понимают, что это не конституционно», – написал публицист в Facebook.

По словам Зубченко, «предложение» президента Украины отражает профессиональный уровень нынешней власти – дно и даже ниже.

«Брать в «заложники» одного из лидеров оппозиционной политической силы, представленной в парламенте второй по численности (после «квази-слуг) фракцией – это «мощно». Наглядная демонстрация отношения к законам, Конституции и нормам морали и этики. Хотя, о чем это я… Какие там моральные нормы. Сплошной сюр», – констатировал автор.

Зубченко подчеркнул, что, если Зеленский пытается коммуницировать с Владимиром Путиным через телеканал ICTV, это означает, что Офис президента провалил нормальный переговорный процесс.

«Более того, на протяжении всего президентства Зеленского, а особенно в последний год, именно глава политсовета ОПЗЖ является ключевой фигурой в отношениях между РФ и Украиной. ТГ-каналы, контролируемые офисом президента, с завидной тупостью объясняют новые репрессии против Медведчука хитрой конспирологией «поднять ставки в переговорах между Кремлем и Зеленским». Причем, никаких переговоров нет, но «ставки поднимаются». В результате без Медведчука «переговорный процесс» с Путиным вышел на невиданный уровень – Зеленский через телеканал Пинчука пытается коммуницировать с Кремлем», – отметил публицист.

«Причем, с «неизменным успехом». До «слуг» не дошло, что намеки уже закончились. Российский экс-президент Медведев в «Коммерсанте» прямо написал, что «переговоры с ними абсолютно бессмысленны». А Зеленский все ждет от РФ «намеков». Какие еще намеки нужны?!» – констатировал автор.

Зубченко пришел к выводу, что на самом деле Зеленский не хочет ни проведения встречи в «нормандском формате», ни переговоров с Путиным, иначе вел бы себя по-другому.

«В общем, это на словах Зеленский хочет и встречу «в нормандском формате», и личные переговоры с Путиным. А на деле Зеленский и компания пытаются сделать все возможное, чтобы сорвать и «нормандскую встречу», и денонсировать Минские договоренности, и сделать в принципе невозможными переговоры с Владимиром Путиным», – резюмировал публицист.

В завершение Зубченко отметил, что если в Офисе президента надеялись испугать Медведчука, то просчитались.

«Возможно, там рассчитывали испугать главу политсовета ОПЗЖ, чтобы он попросил о «политическом убежище». Но опять просчитались. Виктор Медведчук четко заявил, что у него «не было и нет другого гражданства, кроме украинского» и он никуда бежать не собирается. Короче, запутались они с репрессиями. Надо триллион залога просить. Иначе никак», – заключил политический публицист Александр Зубченко.